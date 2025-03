Oddajesz krew? Czekają na ciebie takie przywileje

Bycie honorowym krwiodawcą to wsparcie dla osób wymagających leczenia oraz akt solidarności z nimi. Dzięki wizycie w stacji krwiodawstwa można uratować życie osób po wypadkach lub oczekujących na operację. Krwiodawstwo przyczynia się do budowania poczucia bezpieczeństwa społecznego. W celu zachęcenia Polaków do oddawania krwi przygotowano kilka zachęt i przywilejów. Wymieniamy najważniejsze z nich

Oddawanie krwi. Co za to się należy?

Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi przysługuje możliwość skorzystania poza kolejnością z ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

W dniu donacji oraz dzień później krwiodawcy przysługuje dzień wolny od pracy. Po oddaniu krwi dostaje się również posiłek regeneracyjny o wartości kalorycznej 4 500 kcal – najczęściej są to czekolady w różnym smaku. Podczas oddawania krwi można również poprosić o wydrukowanie wyników krwi – stacja krwiodawstwa robi morfologię każdej pobranej donacji.

Każdemu krwiodawcy przysługuje również ulga podatkowa z tytułu darowizn przekazanych na cele krwiodawstwa. Za każdy litr oddanej krwi podczas rozliczenia PIT można odliczyć od dochodu 130 zł.

Kolejnym przywilejem dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi jest możliwość kupowania wybranych leków ze zniżką, a niektórych bezpłatnie. Leki takie są wydawane tylko za okazaniem recepty z adnotacją w miejscu uprawnienia do zniżki „ZK” (zasłużony krwiodawca).

Darmowe przejazdy komunikacją miejską

Po oddaniu określonej ilości krwi lub jej składników krwiodawca ma możliwość uzyskania zniżek w komunikacji miejskie. Samorządy samodzielnie ustalają przepisy panujące na swoim terenie. Przykładowo, w Warszawie po oddaniu 15 litrów krwi przez kobietę lub 18 przez mężczyznę daje prawo do całkowicie bezpłatnych przejazdów miejską komunikacją.

