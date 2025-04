Król Karol odda tron księciu Williamowi? Eksperci nie mają złudzeń

Wśród ekspertów zajmujących się brytyjskim dworem toczy się dyskusja na temat tego, czy król Karol w obliczu choroby nowotworowej powinien przekazać koronę swojemu synowi, księciu Williamowi. Większość z nich jest jednak jednogłośna: szanse na to są nikłe.

Nie znaczy to jednak, że książę William nie przejmuje obowiązków swojego ojca. – Zarówno książę William, jak i księżniczka Kate przygotowują się do objęcia ról przywódczych, realizując przyspieszony harmonogram przygotowań do przyszłych stanowisk króla i królowej – zauważa Hilary Fordwich, ekspertka od brytyjskiego dworu, w rozmowie z Fox News.

– Ale z całą pewnością nie zabiegają aktywnie o natychmiastowe objęcie tronu – stwierdza Fordwich.

Nikłe szanse na abdykacje króla Karola

Zdaniem ekspertki cała rodzina królewska przede wszystkim skupia się na interesach monarchii, w tym na jej stabilności i ciągłości, skąd wynika niechęć do natychmiastowych decyzji. – Jedyną pewną rzeczą jest to, że abdykacja byłaby znaczącym odejściem od wszelkiej tradycji – komentuje.

Ekspertka stawia sprawię jasno. Ostatnia abdykacja w rodzinie królewskiej – przypomnijmy: w 1936 roku abdykował król Edward VIII, wuj królowej Elżbiety II, a tron przejął jej ojciec, Jerzy VI – wywołała niemały kryzys, na co ta nie może sobie teraz pozwolić.

– Biorąc pod uwagę wartości swojej matki, król Karol najprawdopodobniej zrobi wszystko, co w jego mocy, aby kontynuować służbę, poświęcając się obowiązkom – ocenia Fordwich.

Król Karol powinien przekazać obowiązki synowi?

Tezy Fordwich zbiegły się w czasie z wypowiedziami innej ekspertki zajmującej się brytyjskim dworem, Ingrid Seward. Ta w rozmowie z „Newsweekiem” stwierdziła, że „monarcha powinien rozważyć pozwolenie Williamowi na objęcie ważniejszych ról jako następcy tronu w jego imieniu”. Ona jednak również zauważyła, że król Karol jest „pracoholikiem” i nie zrezygnuje w najbliższym czasie z tronu.

