Lany Poniedziałek. Czy w drugi dzień świąt wielkanocnych trzeba iść do kościoła?

Trwa Wielkanoc, czyli najważniejsze dla katolików święta w kalendarzu liturgicznym. W Niedzielę Wielkanocną, która zakończyła okres Wielkiego Postu uroczyście obchodzone jest zmartwychwstanie Jezusa, które jest traktowane jako symbol zwycięstwa nad grzechem i śmiercią.

Wielkanoc 2025. Czy w poniedziałek trzeba iść do kościoła?

W myśl przepisów prawa kanonicznego wierni mają obowiązek uczestniczyć w wielkanocnej mszy świętej w niedzielę. Zgodnie z kodeksem w drugi dzień świąt – czyli w wielkanocny poniedziałek – nie ma obowiązku pójścia do kościoła.

Nie jest to bowiem święto nakazane. Co więcej, w kalendarzu liturgicznym nie występuje powszechnie znane i używane sformułowanie „drugi dzień świąt Wielkanocnych” czy „Poniedziałek Wielkanocny”.

Tym samym brak uczestnictwa we mszy świętej nie będzie skutkować popełnieniem grzechu ciężkiego. W 2003 roku polski Episkopat wystosował jednak specjalny list, w którym zachęcono wiernych do udziału w nabożeństwach. „Chociaż nie jest to święto nakazane, to jednak zachęcamy wiernych, by zgodnie z wieloletnią tradycją brali wtedy udział w liturgii” – czytamy.

Lany Poniedziałek – co to za tradycja?

Wielkanocny poniedziałek, który w tym roku wypada 21 kwietnia jest dniem ustawowo wolnym od pracy. W Polsce dzień ten nosi również nazwę Lany Poniedziałek lub śmigus-dyngus. Tradycyjnie tego dnia oblewamy się wodą, co wywodzi się z praktyk słowiańskich. W ten sposób świętowano radość po odejściu zimy i pojawieniu się wiosny.

Oblewanie zimną wodą czy smaganie witkami po odsłoniętych nogach symbolizowało wiosenne oczyszczenie z brudu i chorób, a w późniejszym czasie także i z grzechu. Co ciekawe, Słowianie wierzyli, że oblewanie się wodą miało sprzyjać płodności, dlatego zwyczaj ten dotyczył przede wszystkim panien na wydaniu.

