Fala zimna dociera do Polski. W połowie maja może sypnąć śniegiem

Chociaż śnieg w drugiej połowie maja dla wielu może wydawać się czymś nieprawdopodobnym, patrząc na tegoroczną, wybitnie ciepłą wiosnę, IMGW ostrzega przed nadciągającą nad Polskę falą zimna. Ta może potrwać nawet kilka dni.

Pogoda na majówkę. IMGW uspokaja

IMGW uspokaja, że nadciągające nad Polskę ochłodzenie nie pokrzyżują majówkowych planów Polaków. Spadek temperatury odczujemy najwcześniej od 3 maja. Do tej daty będziemy mogli cieszyć się temperaturami na poziomie nawet 25-27 stopni Celsjusza.

Wspomniane ochłodzenie w drugiej połowie majówki również nie będzie wybitną anomalią. Meteorolodzy informują, że średnia temperatura w większości kraju oscylować będzie między 15-20 stopni Celsjusza.

twitter

Kiedy nadejdzie fala zimna? Meteorolodzy ostrzegają przed przymrozkami

Już 4 maja nad Polskę nadejdzie znaczące ochłodzenie, które może utrzymywać się nawet do końca pierwszej połowy miesiąca. Według prognoz IMGW, w niedzielę 4 maja na północy kraju temperatura nie przekroczy 13 stopni Celsjusza. Nieco cieplej będzie w centralnej i południowej Polsce, chociaż i tu słupki rtęci wskażą między 12 a 16 stopni.

Podobna pogoda czeka na nas w poniedziałek 5 maja z tą różnicą, że na Pomorzu meteorolodzy spodziewają się nieznacznego ocieplenia (do 15 stopni Celsjusza). Stabilna wartość 12-16 stopni utrzyma się jednak w centralnej i południowej Polsce.

Meteorolodzy zwracają jednak uwagę na to, że prawdziwe anomalie czekają nas w nocy. 1 maja na Podlasiu możemy spodziewać się najniższej temperatury w kraju, która wyniesie 2-3 stopni Celsjusza. Najprawdopodobniej to właśnie tam rozpoczną się pierwsze majowe przymrozki, które dadzą o sobie znać 5 maja w całym kraju. Do tego czasu w centralnej i południowej Polsce temperatura w nocy będzie wahać się między 6 a 8 stopni Celsjusza, z kolei na zachodzie możemy spodziewać się nawet wartości dwucyfrowych.

Wszystko zmieni się jednak 5 maja, gdy temperatura w nocy na terenie całego kraju będzie niezwykle wyrównana i oscylować będzie między 3 a 6 stopni Celsjusza.

Czytaj też:

Pogoda na majówkę zaskoczy. Będzie trochę wiosny i trochę jesieniCzytaj też:

Ekstremalna pogoda w Polsce. IMGW i RCB ostrzegają