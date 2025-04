Nawet 28 stopni i brak deszczu. Czy czeka nas najpiękniejsza majówka od lat?

Według prognoz IMGW w trakcie majowego długiego weekendu w większości kraju pogoda będzie sprzyjała aktywnemu wypoczynkowi.

IMGW podaje pogodę na majówkę. Będzie ciepło

IMGW podaje, że średnia temperatura w kraju wynosić będzie między 20 a 25 stopni Celsjusza. 1 maja w większości kraju temperatura będzie oscylować między 20 a 23 stopni Celsjusza. Najchłodniej będzie w Karpatach (około 16 stopni).

W drugi dzień majówki meteorolodzy przewidują nieznaczne ocieplenie. Średnia temperatura wzrośnie w zachodniej Polsce do 25 stopni. Najcieplej będzie na Śląsku, gdzie zobaczymy na termometrach aż 27 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej będzie na Podlasiu i Lubelszczyźnie (do 21 stopni) oraz w Karpatach (do 18 stopni).

To najcieplejsza majówka od lat? 3 maja padnie rekord

Rekordowa temperatura padnie 3 maja na Mazowszu i na Śląsku. Termometry powinny wskazać tam aż 28 stopni Celsjusza. Równie ciepło będzie w pozostałej części kraju (między 25 a 26 stopni). Temperatura poniżej 20 stopni Celsjusza utrzyma się z kolei w Karpatach i na Pomorzu.

Powodów do zadowolenia nie mają jednak mieszkańcy Pomorza. IMGW informuje, że 1 maja lokalnie temperatura może spaść do 14 stopni Celsjusza, a wieczorami nawet do 4 stopni.

Czy pogoda na majówkę może ulec zmianie?

Meteorolodzy ostrzegają, że pogoda na majówkę może ulec znacznym zmianom w ciągu zaledwie kilku dni. Prądy powietrza bywają nieprzewidywalne, przez co szacunkowe prognozy pogody długoterminowe mogą być nietrafione.

Prognozy dłuższe niż te na kilka dni są cały czas obarczone dużym ryzykiem niesprawdzenia (…) Jednak zmienność pogody w okresie wiosennym jest wysoka, dlatego że nad Polskę czasem napływa chłodniejsze powietrze z zimnej jeszcze północy, a czasem cieplejsze z południa – zastrzegł prof. Szymon Malinowski, fizyk atmosfery z Uniwersytetu Warszawskiego.

