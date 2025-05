Wstrząsający wypadek na Mazowszu. Wśród ofiar tajemniczy multimilioner?

1 maja, przez Mazowsze, swoim wartym krocie pojazdem, mknąć miał 42-letni Håkon Vigner Lindal Olaisen. To multimilioner – współwłaściciela firmy Nova Sea, która specjalizuje się w hodowli ryb (głównie łososia atlantyckiego). SA to największy producent Salmo salar w północnej Norwegii (tu same za siebie mówią liczby, bowiem przedsiębiorstwo jest w stanie wyhodować nawet 12 milionów okazów łososiowatego rocznie).

Niektórzy zaliczają Olaisena do grona „miliarderów”, co ma jednak związek z oszacowaniem wartości jego majątku w przeliczeniu na korony norweskie. Mowa tu bowiem o blisko 1,5 mld NOK (nkr), czyli ok. 540 mln PLN.

Tabor na Mazowszu. Nie żyje 42-letni multimilioner

Olaisen miał kierować supersamochodem – w pewnym momencie miał stracić nad nim panowanie i rozbić pojazd na drzewie. Zginął w wieku 42 lat. O zdarzeniu informował między innymi Miejski Reporter, który tak relacjonował zdarzenie: biznesmen „podróżował wraz z 40-letnim pasażerem” i w pewnym momencie, „z nieustalonych przyczyn, zjechał z drogi i uderzył w drzewo”. „Obaj mężczyźni ponieśli śmierć na miejscu” – dowiadujemy się z wpisu na Facebooku.

Jak podaje branżowy serwis intrafish.no – za nrk.no – śmierć norweskiego multimilionera potwierdził w piątek dyrektor do spraw komunikacji i polityki biznesowej w Nova Sea. „Ze smutkiem informujemy, że współwłaściciel Nova Sea – Håkon Vigner Lindal Olaisen – zginął dziś rano [1 maja – przyp. red.] w wypadku samochodowym w Polsce. Kilka osób w firmie znało go. Nasze myśli są z rodziną” – napisał w e-mailu Daniel Bjarmann Simonsen.

Czy wiadomo coś więcej o biznesmenie? Publicznych informacji o jego życiu prywatnym jest „jak na lekarstwo”.

Zginął członek jednej z najbogatszych rodzin w Norwegii. 305. miejsce w rankingu „Kapital”

Rodzina Olaisen jest jedną z najbogatszych w Norwegii. Według magazynu „Kapital” znajdowali się pod względem wartości majątku na 305. miejscu. Liderem rankingu jest obecnie John Fredriksen – potentat branży transportowej i naftowej, właściciel największej floty tankowców na świecie. Szacowano, że dysponuje 205 mld NOK (to ponad 74,4 mld PLN).

