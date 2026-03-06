Hala TVN stała nielegalnie przez 25 lat. Mieszkańcy triumfują po wyroku sądu

W marcu 1997 r. ówczesne władze Warszawy wydały zgodę na budowę wolnostojącej hali przeznaczonej na studio telewizyjne przy ul. Augustówki. Pozwolenia zakładało użytkowanie hali przez maksymalnie trzy lata. Następnie właściciel miał ją rozebrać na każde żądanie organów nadzoru. Inwestycja miała być też w całości nieuciążliwa dla otoczenia – relacjonował portal sadyba24.pl.

Gdy termin dobiegał końca, inwestor podjął próbę zmiany niekorzystnych zapisów. W lutym 2000 r. bezskutecznie złożono wniosek o przedłużenie okresu użytkowania. Pod koniec 2001 r. Wojewoda Mazowiecki ostatecznie odmówił zmiany terminu. Hala jednak stała nadal. We wrześniu 2007 r. nadzór budowlany na wniosek mieszkańców przeprowadził kontrolę.

Hala TVN miała zostać rozebrana po trzech latach, stała 28

Uznano, że obiekt nadaje się do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, ale pominięto wątek końca terminu użytkowania hali. W latach 2011 – 2013 organy nadzoru budowlanego wyższego szczebla dostrzegły błąd formalny w dokumentach sprzed lat. Uznano, że powtarzanie terminu użytkowania hali w późniejszym pozwoleniu na użytkowanie nie miało podstaw prawnych.

W 2013 r. unieważniono zapisy o terminach w dokumentach odbiorowych. Sąd administracyjny w 2014 r. orzekł, że mimo poprawienia jednego dokumentu hala powinna zostać rozebrana. W 2022 r. spółka TVN będąc już właścicielem gruntu pod halą, próbowała przekonać urzędy, że stare przepisy wygasły. Argumentowano, że firma jest właścicielem nieruchomości zamiast dzierżawcą, a nadzór budowlany przez lata nie żądał usunięcia budynku.

TVN przegrywa w sądzie i musi zlikwidować swoją halę. Mieszkańcy warszawskiej Sadyby poczuli ulgę

Wojewoda Mazowiecki w czerwcu 2022 r. nie zgodził się z takim postawieniem sprawy, a decyzję podtrzymał Wojewódzki Sąd Administracyjny na początku 2023 r. W październiku 2025 r. NSA ostatecznie oddalił skargę kasacyjną spółki TVN. Podkreślono, że hala w świetle prawa budowlanego w dalszym ciągu jest obiektem tymczasowym. Sąd zaznaczył, że aby budynek był obiektem stałym, należało przejść całkowicie inną procedurę.

Okoliczni mieszkańcy poczuli ulgę, licząc na to, że skończą się ich uciążliwości. Kobieta, której działka sąsiaduje z halą, zwróciła uwagę na całodobowy ruch samochodów, zastawienie parkingu oraz ruch bramy. Mieszkanka skarżyła się również na hałas kontenerów ze śmieciami, przez który nie może spać. Ewentualny nakaz rozbiórki może wydać Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

