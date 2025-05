Przełomowe odkrycie naukowców. Ten organ zdradza pierwsze objawy Parkinsona

Według relacji badaczy choroba Parkinsona staje się coraz bardziej powszechną chorobą neurodegeneracyjną, która dotyka najczęściej osoby po 60. roku życia. Dane opublikowane przez Frontiers wskazują, że ze schorzeniem tym może zmagać się nawet 10 milionów osób na całym świecie.

Ten organ zdradza objawy choroby przed pierwszymi „drgawkami”

Objawy choroby Parkinsona są powszechnie znanie. Należdą do nich między innymi: drżenie rąk, sztywność mięśni, spowolnienie ruchu i zaburzenia równowagi. Lekarze zauważają jednak, że reakcja na „pierwsze” symptomy choroby jest zwykle zbyt późna. U pacjentów skarżących się na wspominane problemy zdrowotne diagnozuje się często chorobę w zaawansowanym stadium.

Najnowsze odkrycie naukowców pozwala na znacznie wcześniejsze wykrycie rozwoju choroby Parkinsona. Wystarczy do tego przeprowadzenie nieinwazyjnego badania przesiewowego siatkówki oka.

To odkrycie wstrząsnęło światem naukowym

Według profesora Martina Lévesque'a kierownika zespołu naukowców z Université Laval w Kanadzie, siatkówka oka pacjenta cierpiącego na chorobę Parkinsona reaguje na światło inaczej niż u osób zdrowych. Przełomowe wyniki badań opublikowane w czasopiśmie „Neurobiology of Disease” wstrząsnęły światem naukowym.

Siatkówka to bezpośrednie przedłużenie ośrodkowego układu nerwowego. Dlatego może służyć jako naturalne okno do mózgu – wyjaśniał prof. Lévesque.

Profesor Lévesque dodaje, że badania te były wykonywane zarówno na ludziach cierpiących na chorobę Parkinsona, jak i na zwierzętach, bez pierwszych syndromów choroby. W przypadku myszy poddanych testom wykrywano chorobę Parkinsona przed pierwszymi „drgawkami”. Badacze zakładają, że dokładnie takie same praktyki można by zastosować w przypadki diagnozowania wspomnianego schorzenia u ludzi.

Czy odkrycie znajdzie uznanie środowiska medycznego?

Dzięki funkcjonalnemu badaniu siatkówki możliwemu już od 50. roku życia, można byłoby wcześnie identyfikować osoby zagrożone rozwojem choroby – mówił prof. Lévesque.

Naukowiec jest przekonany, że odkrycie to jest przełomem w badaniach nad chorobami neurodegeneracyjnymi i niebawem mogłoby zostać wprowadzone do praktyki medycznej. Widzi on świetlaną przyszłość dla tego typu praktyk. Twierdzi, że badanie mogłoby służyć nie tylko do diagnozowania choroby, ale również do monitorowania jej przebiegu, co pozwoliłoby na „lepszy dobór neuroprotekcyjnych terapii spowalniających degenerację neuronów dopaminergicznych”.

Czytaj też:

Przełomowe odkrycie naukowców? Dzięki temu można odzyskać wzrokCzytaj też:

Jesteś z tego rocznika? Według naukowców możesz dożyć 130 lat