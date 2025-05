Wypadek szkolnego autobusu. Wjechał w niego pijany kierowca

Do zdarzenia doszło w czwartkowe popołudnie, po godzinie 15. W miejscowości Przyłęk w województwie śląskim auto osobowe marki Volkswagen zderzyło się ze szkolnym autobusem przewożącym dwójkę dzieci.

Do Przyłęku przybył patrol policji ze Szczekocin w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia. Funkcjonariusze ustalili, że 67-letni kierujący autem osobowym nagle zjechał na przeciwległy pas ruchu, co spowodowało zderzenie z poruszającym się w przeciwnym kierunku autobusem szkolnym. Następnie volkswagen wypadł z drogi i wjechał na pobliską posesję, taranując jej ogrodzenie.

Zderzenie dwóch pojazdów. Jeden z kierowców nietrzeźwy

Obaj kierujący zostali poddani badaniu na obecność alkoholu we krwi. Prowadzący autobus był trzeźwy, a u kierującego volkswagenem badanie wykazało ponad 2 promile alkoholu we krwi. Policjanci zatrzymali prawo jazdy 67-latka, który będzie odpowiadał za spowodowanie kolizji oraz prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Spotkać go może wysoka kara grzywny, może też trafić na 3 lata do więzienia.

Interweniujące na miejscu służby ratunkowe stwierdziły, że nikt nie odniósł obrażeń. Policjanci zaapelowali do innych uczestników oraz obserwatorów ruchu drogowego.

Apel policji. „Nie bądźmy bierni w takich sytuacjach!”

„Ta sytuacja pokazuje, jak brak odpowiedzialności jednej osoby może doprowadzić do tragedii wielu ludzi. Dlatego po raz kolejny apelujemy o trzeźwość za kierownicą!” – przekazali funkcjonariusze w komunikacie.

„Widząc osobę, która spożywała alkohol i chce kierować pojazdem, reagujmy! Być może dzięki nam ktoś nie zginie na drodze. Nie bądźmy bierni w takich sytuacjach! Sięgnijmy po telefon i zadzwońmy na numer alarmowy 112!” – napisano na policyjnej stronie internetowej.

