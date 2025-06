Masz ciągłą ochotę na słodkie? To oznaki poważnej choroby

Polacy do perfekcji opanowali stwarzanie okazji do spożywania cukru. Powszechnie wiadomo, że do kawy pasuje ciasto, niedzielny dwudaniowy obiad musi kończyć się słodkim deserem, a w ciągu dnia dobrze jest zjeść „coś słodkiego”. Przez wspomniany trend coraz więcej Polaków zmaga się z nadmiernym spożyciem cukru. Ciągła ochota na słodkie nie wynika jednak jedynie z przyzwyczajenia i nie warto tego lekceważyć.

Dlaczego ciągle mamy ochotę na słodkie?

Badania naukowe sugerują, że coraz więcej osób jest wręcz uzależniona od cukru. Wiele teorii głosi, że połączenie cukru i tłuszczu, które znajdziemy w czekoladach, czy batonach to mieszanka, której wręcz nie potrafimy się oprzeć.

Mimo że wiele osób tłumaczy swój pociąg do słodkiego złym samopoczuciem, czy potrzebą dostarczenia sobie natychmiastowego źródła energii, badania przeprowadzone w 2004 roku sugerują, że mózgi osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i cukru wykazują podobieństwa neuroanatomiczne.

O tym, że odstawienie cukru bywa szalenie trudne, wie każdy, kto kiedykolwiek decydował się na „cukrowy detoks”. Spadek nastroju i rozdrażnienie to tylko kilka z niewielu oznak, które odczuje osoba uzależniona już po kilku dniach od zaprzestania spożywania słodyczy. Jest to związane z faktem, że cukier podnosi poziom serotoniny w organizmie, która z kolei odpowiada za nasz dobry nastrój.

Ciągła ochota na słodkie symptomem chorobowym?

Susanne Yanowski z National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, jedna z autorek publikacji na blogu myfitnesspal.com zaznacza, że ciągła ochota na słodkie może wynikać nie tylko z przyzwyczajenia, ale również z niedoboru magnezu, czy antyoksydantów.

To jednak jedynie wierzchołek góry lodowej. Dietetyczka Elissa Goodman podkreśla, że niepohamowana ochota na słodkie może wynikać z wahań poziomu glukozy we krwi i być jedną z pierwszych oznak rozwijającej się hipoglikemii. Z kolei zdaniem prof. Jeffreya Gordona z Washington University of St. Louis, uzależnienie od cukru może wynikać z rozwijających się w jelitach bakterii, które żywią się cukrem, utrudniając pacjentowi przejście na zdrowsze nawyki żywieniowe.

