Rekordowa liczba naturalizacji w Niemczech. Syryjczycy liderem

Niemieckie media informują o kolejnym wyniku – w 2024 roku rekordowa liczba osób otrzymała obywatelstwo Niemiec. W 2023 roku było to ponad 200 000 osób, najwięcej w tym wieku. Rok później rekord został pobity – Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden przekazał, że naturalizowano 291 955 obcokrajowców.

Rekord naturalizacji. Zasługa nowych przepisów

W ubiegłym roku zmieniono niemieckie przepisy dotyczące obywatelstwa. Do naturalizacji wymaga się jedynie pięciu lat legalnego pobytu (skrócenie z ośmiu lat). W niektórych przypadkach (szczególne osiągnięcia integracyjne) okres ten może zostać skrócony do trzech lat. Nowa koalicja rządowa (CDU/CSU i SPD) chce ten drugi wariant usunąć z obowiązujących przepisów. W większości przypadkach dopuszcza się podwójne obywatelstwo – nowy obywatel Niemiec nie musi rezygnować ze swojego wcześniejszego.

Syryjczycy na pierwszym miejscu. Sześciokrotny wzrost Rosjan

Urząd statystyczny przekazał również informacje z podziałem na kraj pochodzenia naturalizowanych Niemców. Liderem zestawienia byli Syryjczycy, stanowiący 29 proc. z 291 955 obcokrajowców (83 150). Z dużą przewagą wyprzedzili Turków (22 525, 8 proc.), Irakijczyków (13 545, 5 proc.), Rosjan (12 980, 4 proc.) oraz Afgańczyków (10 085, 3 proc.).

Uwagę przykuwa wzrost liczby naturalizacji Rosjan – z 1 995 w 2023 roku do 12 980 rok później – ponad sześć razy więcej.

Opublikowano również informację o liczbie Polaków, którzy otrzymali niemieckie obywatelstwo. Było to 6 215 osób. Przeciętnie obywatel naszego kraju w momencie naturalizacji ma około 35 lat oraz przebywał na terenie Niemiec prawie 14 lat.

– Wiele osób, które przybyły do nas podczas dużych fal uchodźczych w latach 2015 i 2016, składa teraz wnioski lub już to zrobiło – w rozmowie z „Welt am Sonntag” powiedział dyrektor generalny Niemieckiego Związku Miast, Helmut Dedy.

