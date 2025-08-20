Straciła pracę. Niedługo później 56-latka zaginęła w tajemniczych okolicznościach

„Wrocławscy policjanci poszukują 56-letniej kobiety – Kaludii Szewczyszyn, która 10 sierpnia br. opuściła miejsce pracy na terenie Niemiec, to jest: 16-775 Gransee Am Sudhang” – informuje aspirant sztabowa Anna Nicer – pełniąca obowiązki specjalistki i asystentki do spraw prasowo informacyjnych.

Z ustaleń służb wynika, że 56-latka jak dotąd „nie wróciła do Polski i nie nawiązywała kontaktu”. „Funkcjonariusze od momentu zgłoszenia samowolnego oddalenia się kobiety prowadzą działania poszukiwawcze, które nie doprowadziły do jej odnalezienia” – czytamy. Mundurowi proszą użytkowników sieci o pomoc w rozwiązaniu tajemniczej sprawy.

Tajemnicze zaginięcie 56-letniej Klaudii Szewczyszyn. Kobieta została zwolniona z pracy

Ostatnim razem kobieta mieszkała na wrocławskim osiedlu Ołbin. W związku z zaginięciem 56-latki policjanci wykonali szereg czynności. Pomimo tego Polka, która pracowała na terenie Niemiec, wciąż nie została odnaleziona. Wiadomo, że kontaktowała się z rodziną, gdy jeszcze przebywała zagranicą – przekazała bliskim smutne wieści. Poinformowała ich, że „została zwolniona”.

Mundurowi proszą internautów o pomoc. Jeśli ktoś widział kobietę, która wygląda podobnie do tej na fotografii udostępnionej na stronie policji, zna jej miejsce pobytu lub ma inne, równie cenne informacje „mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu zaginionej”, proszony jest o kontakt z Komisariatem Policji Wrocław – Ołbin. Może przyjść do placówki osobiście bądź wykręcić numer telefonu: 47 871 43 06. Jest także opcja nawiązania kontaktu poprzez drogę e-mailową: [email protected].

Zła informacja dla pasażerów. Pendolino znika z rozkładu na tej trasie

