Marzy ci się kariera w instytucjach UE? Powstał nietypowy poradnik

Autorem e-booka jest Instytut Sobieskiego, czyli „polski think thank”, który „prowadzi działalność naukowo-badawczą, wydawniczą i ekspercką” w zakresie obszarów takich jak „energetyka, transport, gospodarka, finanse publiczne, rozwój regionalny, nowe technologie, infrastruktura i polityka zagraniczna” – jak czytamy na oficjalnej stronie podmiotu. Osoby związane z instytucją chcą m.in. „tworzyć programy, które służą budowaniu silnej Polski – sprawnej, niezależnej i ambitnej” i „zapewniać równowagę między wolnością i odpowiedzialnością obywatelską”.

Zespół IS napisał niedawno nietypowy poradnik o tym: „Jak zdobyć pracę w instytucjach Unii Europejskiej”. Nie jest to pozycja darmowa – znajdziemy w niej „wyjaśnienie procedur rekrutacyjnych do instytucji Unii Europejskiej, praktyczne wskazówki, jak przygotować się do testów EPSO [Europejski Urząd Doboru Kadr – red.], informacje o realiach pracy w strukturach unijnych, przykłady kompetencji szczególnie cenionych przez pracodawców w Brukseli, Luksemburgu czy Strasburgu”, a nawet „inspirację i motywację, by zrobić pierwszy krok w stronę międzynarodowej kariery”.

Planujesz karierę w Brukseli? Powstał specjalny poradnik

Jak wyjaśnia Angelika Gieraś – pomysłodawczyni i współautorka publikacji – celem e-booka jest „zwiększenie reprezentacji Polski w administracji unijnej”. Poradnik, a także dołączony do niego kurs EPSO Masterclass, to „pierwszy krok, który pozwala przygotować się do pracy w instytucjach UE w sposób świadomy i profesjonalny” – tłumaczy ekspertka, cytowana przez serwis tvp.info.

Poradnik ma przydać się tym osobom, które „rozważają aplikowanie do instytucji UE”, „posiadają kwalifikacje, ale nie znają procedur EPSO”, „chcą rozwijać się w międzynarodowym środowisku”, a także „planują zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku pracy w UE” – czytamy.

