Wędkarz złowił „gigantycznego suma”. Takie wymiary miała ryba

Pasjonat wybrał się nad niewielką rzekę, w której – jak się okazuje – znajdują się olbrzymie ryby. Silurus glanis miał trofealne wymiary, a złowienie okazu o takiej długości jest marzeniem wielu pasjonatów tej dziedziny.

Wędkarz złowił „gigantycznego suma”. To „prawdziwa rzadkość w tamtejszych wodach”

Wyczyn mężczyzny w środę (1 października) opisał m.in. serwis 112.ua. Łowił on na terenie miasta Berszad (obwód winnicki w zachodniej część terytorium od wschodu sąsiadującego z Polską). Do tego celu wybrał niewielką rzekę – Dokhna. Sum europejski (pospolity), którego wyciągnął z wody, miał blisko dwa metry długości.

Z tej okazji otrzymał on gratulacje od Państwowej Agencji Melioracji i Gospodarki Wodnej Ukrainy. „Miał szczęście złapać (...) gigantycznego suma” – wskazali przedstawiciele SAWRU w komunikacie prasowym. Redakcja 112.ua zauważa, że „rozmiar” ryby „można porównać ze wzrostem dorosłego człowieka”, co „czyni go jednym z największych połowów w regionie w ostatnim czasie”. Serwis wskazuje, że wieść odbiła się lokalnie szerokim echem.

Sumy to ryby słodkowodne, które, jako nieliczne, osiągają niebotyczne rozmiary ciała – mogą osiągnąć nawet pięć metrów długości. „W Ukrainie te drapieżniki występują w zlewniach wszystkich rzek” – tłumaczy portal 112.

Do rekordu Polski było mu jednak daleko

I choć blisko 200-centymetrowa ryba robi wrażenie, to jednak daleko jej choćby do rekordu Polski. Ten ustanowiony został w 2017 roku przez Władysława Bombika – jego sum miał długość 259 cm (został wyciągnięty z Jeziora Rybnickiego – zbiornika wodnego na terenie województwa śląskiego).

A co z rekordem świata? Ten należy do Allessandro Biancardiego. W 2023 r. złowił on S. glanis o długości 285 cm. Podjął okaz z rzeki Pad w Lombardii (północne Włochy).

Czytaj też:

6-letni rekord przechodzi do historii. Takiej ryby nie złowił jeszcze niktCzytaj też:

Jak zbierać grzyby bezpiecznie? Praktyczny poradnik krok po kroku