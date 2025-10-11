Na skalistych wzgórzach prowincji Karaman w Turcji, a dokładniej w miejscowości Topraktepe, na terenie starożytnego Eirenopolis, dokonano niezwykłego odkrycia archeologicznego.

Odkryli nieznany wizerunek Jezusa. Naukowcy w szoku

Podczas niedawnych wykopalisk archeolodzy odkryli pięć zwęglonych bochenków chleba datowanych na VII-VIII wiek. Na jednym z nich dostrzegli wizerunek Chrystusa oraz wymowną inskrypcję, którą tłumaczy się jako „Dzięki błogosławionemu Jezusowi”.

W przeciwieństwie do tradycyjnego wizerunku, na bochenku widzimy „Chrystusa siewcę”, co zdaniem ekspertów może symbolizować związek między wiarą, pracą i urodzajem. Z kolei inskrypcja może sugerować, że chleb nie był jedynie fizycznym pożywieniem, ale świętym przedmiotem kultu.

Na pozostałych bochenkach widać odciśnięty krzyż, co sugeruje ich możliwe wykorzystanie we wczesnochrześcijańskich rytuałach jako chleba eucharystycznego. W dawnej liturgii bizantyjskiej często stemplowano chleb znakiem krzyża lub innymi skrótami.

Odkryli wizerunek Jezusa. Przełomowe badania naukowców

Naukowcy nie kryją zachwytu nowym odkryciem, ponieważ bochenki są w bardzo dobrym stanie. Przy okazji przypominają, że Eirenopolis, miasto z czasów bizantyjskich, położone w historycznym regionie Isauria, miało znaczenie kościelne za czasów Patriarchatu Konstantynopola.

Choć wiele aspektów codziennego życia w mieście pozostaje nieznanych, wykopaliska w Topraktepe dostarczają obecnie namacalnych dowodów wczesnochrześcijańskich praktyk w prowincjonalnej Anatolii.

– Te 1300-letnie chleby rzucają nowe światło na fascynujący rozdział wczesnobizantyjskiego życia. Dowodzą, że pobożność wykraczała poza modlitwy i ceremonie, materializując się w przedmiotach, które niosły duchowe znaczenie do najbardziej podstawowej ludzkiej potrzeby: chleba – mówił jeden z naukowców, który brał udział w badaniach.

