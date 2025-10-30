Jakie grzyby są najzdrowsze? Tych nie znajdziecie w polskich lasach

Grzybobranie uważa się za jeden ze sportów narodowych Polaków. Ciepłe jesienne dni i noce oraz obfite opady deszczu gwarantują powrót z lasu z pełnym koszykiem. Cenimy grzyby przede wszystkim za ich walory smakowe.

Sezon grzybowy w Polsce. Czy któryś grzyb jest zdrowszy od innych?

Niektórzy grzybiarze zastanawiają się też nad wartościami zdrowotnymi grzybów. Czy poza smakiem oferują one jakieś składniki odżywcze? Czy niektóre gatunki są zdrowsze od innych? Pomijamy gatunki trujące, których wartości prozdrowotne są zdecydowanie wątpliwe.

Okazuje się, że z punktu widzenia zdrowia warto do diety włączyć grzyby shiitake. Są one podstawą kuchni japońskiej oraz chińskiej. Shiitake uprawiane są w szklarniach oraz na otwartej przestrzeni na terenie Azji Wschodniej oraz na Półwyspie Indochińskim. Shiitake są drugim, po pieczarkach, najczęściej uprawianym grzybem na świecie.

W Polsce shiitake spotkać można najczęściej w restauracjach z kuchnią azjatycką. Są też do kupienia w sklepach i niektórzy dodają je do dań gotowanych w domach. Okazuje się, że są one warte włączenia do codziennej diety.

Shiitake. Wartości prozdrowotne azjatyckiego grzyba

Grzyby shiitake zawierają lentinan, który wspomaga poprawne działanie układu odpornościowego – aktywuje białe krwinki. Shiitake w naszej diecie pomagają również w walce ze stanami zapalnymi.

Lentinan używany jest także jako środek przeciwnowotworowy. Badania wykazały, że jego działanie jest przeciwnowotworowe bez oznak toksyczności. Dzięki lentinanowi układ odpornościowy skuteczniej walczy ze zmutowanymi komórkami.

Kolejne prozdrowotne składniki grzybów shiitake to przeciwutleniacze, które niwelują działanie wolnych rodników czy spowalniają starzenie się skóry.

Czytaj też:

Tragiczna śmierć grzybiarza. „Ciało zabezpieczono do dalszych badań”Czytaj też:

Zderzyła się z łosiem. Potem w jej auto wjechało audi