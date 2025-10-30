Zderzyła się z łosiem. Potem w jej auto wjechało audi

Do wypadku doszło w środę przed godziną 17:00. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 38-letnia mieszkanka gminy Urszulin kierowała fordem w stronę Bogdanki na Lubelszczyźnie. W pewnym momencie na jezdnię niespodziewanie wbiegł łoś. Kierująca nie miała szans, by uniknąć zderzenia. Zwierzę uderzyło w samochód, a kobieta – chcąc opuścić pojazd po kolizji – otworzyła drzwi od strony kierowcy. W tej samej chwili w otwarte drzwi uderzyło nadjeżdżające z przeciwka audi, którym kierował 23-letni mieszkaniec powiatu łęczyńskiego.

Wypadek na trasie w stronę Bogdanki na Lubelszczyźnie. 23-latek wjechał w auto 38-latki

Siła zderzenia była duża. 38-latka z obrażeniami została przetransportowana do szpitala w Łęcznej. Na szczęście jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policjanci potwierdzili, że zarówno kobieta, jak i kierowca audi byli trzeźwi.

Na miejscu pracowały służby ratunkowe i straż pożarna, a ruch na drodze odbywał się z utrudnieniami przez kilkadziesiąt minut.

Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza o tej porze roku, gdy dzikie zwierzęta często przemieszczają się w poszukiwaniu pożywienia i przecinają drogi. – Zanim opuścimy pojazd po kolizji, upewnijmy się, że jest to bezpieczne i nie stwarza zagrożenia dla nas ani innych uczestników ruchu – przypominają funkcjonariusze.

Czytaj też:

17-latek z ranami kłutymi zmarł w szpitalu. Zatrzymano jego 13-letniego brataCzytaj też:

Pociąg z Wrocławia zderzył się z łosiem. Pilny komunikat PKP