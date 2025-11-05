Cały internet pęka z dumy, tak zachował się policjant. Docenił go znany poseł
Kadr z nagrania, które powstało przy użyciu kamery monitoringu
Kadr z nagrania, które powstało przy użyciu kamery monitoringu Źródło: Policja / dolnoslaska.policja.gov.pl
Zdarzenie, do którego doszło w ubiegłym tygodniu na terenie Komisariatu Kolejowego Komendy Wojewódzkiej Policji, funkcjonariusze z Wrocławia zapamiętają na długo. Godne naśladowania zachowanie jednego z nich docenił m.in. znany poseł Nowej Lewicy.

Pod koniec października, do drzwi jednostki policji na Dolnym Śląsku, zapukał starszy mężczyzna. Był ranny. „Resztkami sił dotarł do jednostki uskarżając się na silny ból nogi, do tego obficie krwawił” – opisuje sekcja prasowa KWP we Wrocławiu.

Na widok seniora natychmiast zareagował jeden z mundurowych. Rzucił się mu się na pomoc. „Niezwłocznie podjął działania ratownicze – chwycił dostępną apteczkę, wyjął dużą ilość gazy i rozpoczął uciskanie rany. Po chwili krwawienie ustało, jednak wiadomo było, że gdy tylko ucisk policjanta osłabnie, wówczas krew nadal będzie się sączyć, a jej dalsza utrata, była poważnym zagrożeniem dla życia mężczyzny. Policjant do czasu przyjazdu Zespołu Pogotowia Ratunkowego monitorował stan mężczyzny, utrzymując z nim kontakt werbalny, by nie stracił przytomności” – opisują przedstawiciele dolnośląskiej policji.

W końcu karetka nadjechała. Mundurowy – nadal tamując krwotok, uczestniczył w przeniesieniu pacjenta na nosze – podaje ZP KWP. „Następnie, wciąż silnie uciskając ranę, został przetransportowany wspólnie z poszkodowanym do karateki, gdzie opiekę nad nim przejął już ZRM. Jak się później okazało, mężczyzna niedawno przeszedł operację i w wyniku nagłego pęknięcia żyły udowej doszło do poważnego krwotoku. Szybka i profesjonalna reakcja policjanta uratowała jego życie” – podkreślają funkcjonariusze.

Wrocław. Łukasz Litewka dostrzegł i docenił zachowanie policjanta. Mundurowy dokonał wielkiego czynu

Zdarzenie nie umknęło popularnemu w internecie parlamentarzyście – Łukaszowi Litewce. „Scrollujcie [przewijajcie – red.] dalej, to tylko PAN POLICJANT, który w pozycji klęczącej, wyjeżdża na noszach z komisariatu ze starszym mężczyzną” – rozpoczął swój facebookowy post (który opublikował w środę – 5 listopada).

Poseł tłumaczy we wpisie, że policjant miał świadomość, iż jeśli zaprzestanie uciskania rany, spowoduje to ponownie obfite krwawienie. Tymczasem dalsza utrata płynu ustrojowego „mogła zagrażać życiu starszego człowieka”.

Mundurowy-bohater w ubiegłym tygodniu uratował bezsprzecznie życie ludzkie.

Źródło: Dolnoslaska.Policja.GOV.pl / Facebook