Wstrząsające odkrycie grzybiarzy. Litewka wyznaczył nagrodę

O tragicznym znalezisku poinformowała Polska Agencja Prasowa. W czwartek (6 listopada) po południu, w lesie w Trzciankach, grzybiarze odnaleźli martwego psa. – Był on przywiązany do drzewa, na szyi miał zawiązaną stalową linkę z pętlą samozaciskową. Jak próbował się oswobodzić, położyć lub uciec, to pętla mu się zaciskała – przekazała oficer prasowa nadkomisarz Ewa Rejn-Kozak z Komendy Powiatowej Policji Puławy.

Na miejscu znajdowało się jedno zwierzę, jednak – jak ustalili mundurowi – zanim dotarli na miejsce, drugie zostało uwolnione i uciekło. Jak podaje PAP, pies był agresywny.

Lubelszczyzna. Wstrząsające odkrycie w lesie w Trzciankach. Rozpoznajesz psa na fotografii?

O zdarzeniu napisała również Fundacja Po Ludzku Do Zwierząt-Przyjazna Łapa. Jej przedstawiciele opublikowano na Facebooku zdjęcie drugiego psa, któremu udało się przeżyć. „Według relacji świadków był on przywiązany do drzewa, a po znalezieniu został odczepiony i zabezpieczony do czasu przyjazdu służb” – informuje organizacja. W pewnym momencie oddalił się on jednak z miejsca, gdzie został znaleziony.

Fundacja podaje, że popularny w internecie poseł Nowej Lewicy – Łukasz Litewka – zamierza sfinansować nagrodę dla osoby, która wskaże właściciela psów. Przeznaczył na ten cel pięć tysięcy złotych.

Ktoś zabił psa i usiłował pozbawić życia kolejnego. „Świeży zgon”

We wczorajszym wpisie Przyjazna Łapa informowała, że był to „świeży zgon”. „Pies miał krew w pyszczku, ciało nie było jeszcze sztywne” – wynika ze wstępnych ustaleń.

Przedstawiciele fundacji zapowiedzieli też dalsze kroki. „Ciało psa zostało przez nas zabezpieczone i jutro przewieziemy je na sekcje zwłok. Będziemy Was informować o przebiegu sprawy” – poinformowali.

Drugi pies natomiast został uwolniony i uciekł. „Stało się to zanim przyjechaliśmy na miejsce ze służbami” – pisze na Facebooku organizacja.

