W Gdańsku uruchomione zostaną syreny alarmowe. To przygotowane działania

Od poniedziałku 24 do piątku 28 listopada w Gdańsku odbywać będą się testy nowych syren alarmowych. Mieszkańcy już teraz są uprzedzani o wszystkim, by nie doszło do niepożądanej paniki.

Gdańsk. Mieszkańcy usłyszą syreny alarmowe

Jak zapowiadają urzędnicy, syreny włączane będą nawet kilka razy dziennie. Nie powinny jednak rozbrzmiewać później niż o godzinie 17:00. Podczas testów nadawany będzie komunikat głosowy „Uwaga! Próba syreny”, by jeszcze bardziej zmniejszyć ryzyko nastraszenia mieszkańców.

Zapowiedziano, że komunikaty nie będą wymagały żadnych dalszych działań. Nie będą sygnałem do ćwiczeń ani symulacji. Urzędnicy chcą jedynie sprawdzić nowy system, wymieniony w ramach ogólnopolskiego projektu. Zamiast analogowych urządzeń, także w Gdańsku zamontowane zostały cyfrowe nowsze wersje.

Polska rozbudowuje system SOiA

Paulina Chełmińska z Urzędu Miejskiego w Gdańsku podkreślała, że testy mają sprawdzić poprawność działania sprzętu. Za modernizację odpowiada Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, która realizuje projekt w całym kraju.

Rozbudowę Systemu Ostrzegania i Alarmowania Ludności (SOiA) umożliwiają środki z Krajowego Plan Odbudowy oraz programu MSWiA „Odporność na kryzys”. W ramach projektu wdrażane są również nowe systemy zarządzania sygnalizacją i ostrzegania na różnych szczeblach.

Nie znamy sygnałów ostrzegawczych. Dziennikarze przepytali polityków

Dziennikarze Polsat News zwrócili uwagę na brak edukacji w kwestii sygnałów alarmowych. Na sejmowych korytarzach przepytali polityków ze znajomości zagadnienia. Obecnie w naszym kraju obowiązują tylko dwa sygnały: modulowany, który oznacza zagrożenie, oraz ciągły, oznaczający odwołanie alarmu.

Spośród kilku parlamentarzystów różnych opcji, sygnały poprawnie rozpoznał jedynie Mariusz Witczak z PO. – Tak, dużo się ostatnio o tym systemie mówi, on jest opisany w instrukcji rządowej – stwierdził, po czym wskazał poprawnie oba dźwięki.

