Sceny jak z filmu. Utknęli w autach przez zamieć śnieżną

Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie mieli pełne ręce pracy po tym, jak intensywna zamieć śnieżna unieruchomiła kierowców na drogach gminy Nowy Żmigród i Osiek Jasielski. Porywisty wiatr, ograniczona widoczność i zalegające zaspy sprawiły, że wiele dróg powiatowych i gminnych stało się nieprzejezdnych. Czasowo zamknięto również drogę wojewódzką nr 993 na odcinku Mytarz-Folusz.

W tych ekstremalnych warunkach kilku kierowców utknęło w swoich pojazdach, nie mogąc kontynuować jazdy. Policjanci w ciągu jednego dnia ewakuowali kilkanaście osób potrzebujących pomocy.

Służby na pomoc poszkodowanym

Pierwsze zgłoszenie dotyczyło miejscowości Pielgrzymka. Ze względu na silny wiatr i niemal zerową widoczność dotarcie na miejsce było wyjątkowo trudne. Funkcjonariuszy wsparł mieszkaniec Samoklęsk, który swoim samochodem terenowym zabrał jednego z policjantów i pomógł dotrzeć do poszkodowanych. W efekcie z ciężarówek i aut osobowych ewakuowano cztery osoby, w tym dwóch obywateli Słowacji. Mężczyźni zostali przewiezieni na komisariat, gdzie mogli się ogrzać. Pozostałym kierowcom pomocy udzielili strażacy z OSP.

Tego samego dnia policjanci z Nowego Żmigrodu interweniowali również na innych odcinkach – m.in. na drodze wojewódzkiej nr 993 oraz pobliskich drogach gminnych i powiatowych, ewakuując kolejne osoby uwięzione w śnieżycy.

Apel policjantów. Niezmiennie mówią o zachowaniu ostrożności

Służby apelują do kierowców o ograniczenie podróży w tym rejonie i wybieranie tras alternatywnych do czasu poprawy warunków pogodowych. Przypominają także o zachowaniu szczególnej ostrożności oraz śledzeniu aktualnych komunikatów publikowanych przez służby, portale informacyjne i zarządy dróg.

