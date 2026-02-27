Olbrzymia ryba na granicy wyginięcia. Powód szokuje

Zagraniczne źródła – m.in. ITV News – alarmują w sprawie możliwego wyginięcia rzadkiej ryby z gatunku Salmo trutta. Zwierzę to odkryte zostało na terenie Sussexu w Anglii (hrabstwo leżące nad kanałem La Manche). Pochodzi z rejonu rzek takich jak m.in. Ouse i Adur

Pstrąg potokowy zwany jest potocznie „tygrysem z Sussexu” ze względu na swoje charakterystyczne łuski (brązowo-rdzawe). Potrafi osiągnąć olbrzymie rozmiary – nawet 140 centymetrów długości i 50 kilogramów masy ciała (choć przeciętne okazy nie przekraczają 30-60 cm i 1-2,5 kg) i żyć niemal 40 lat (choć w tym przypadku mowa raczej o wyjątku od reguły).

Przyrodnicy – tacy jak Dave Bangs – zauważają, że S. Trutta może wyginąć. Ma to związek z rozrostem zabudowy mieszkaniowej – donosi gazeta „The Argus”.

„Tygrys z Sussexu” wyginie? Szkoda, bo to wyjątkowy pstrąg o niespotykanej urodzie i sile

Aktywiści, którzy działają na rzecz ochrony przyrody, alarmują, że plany budowy blisko 1100 nowych domów na północ od Lewes (Anglia) mogą doprowadzić do katastrofy – „tygrys z Sussexu” najprawdopodobniej tego nie przetrwa. Budynki mają zostać wzniesione nad strumieniem North End Stream, który jest ważnym miejscem rozrodu dla tych ryb.

Eksperci tacy jak Bangs, walczący o dobro środowiska naturalnego, zaznaczają, że okazy z gatunku S. trutta są wyjątkowe i warte uratowania. – To zwierzę o ogromnej urodzie. Jednym ruchem ogona może pokonać wodospady – wskazał przyrodnik, cytowany przez lokalny dziennik. W wodach Wealden można spotkać je aż od czasów epoki lodowcowej, jednak w ostatnich latach jej populacja znacząco się zmniejszyła.

Ryby te przemierzają setki kilometrów rzek, by składać ikrę. Aby to się stało, potrzebują jednak dostępu do żwirowych strumieni.

