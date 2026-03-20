Ten wyrok może zmienić życie par jednopłciowych w Polsce. Będzie przełom?

W piątek 20 marca Naczelny Sąd Administracyjny wyda wyrok ws. dwóch Polaków, którzy w 2018 r. zawarli małżeństwo w Niemczech – przypomina magazyn „Replika”. Po przeprowadzce do Polski Urząd Stanu Cywilnego odmówił transkrypcji ich aktu małżeństwa. Rozpoczęła się batalia prawna, która ostatecznie trafiła do NSA. Naczelny Sąd Administracyjny w pewnym momencie zawiesił sprawę i zwrócił się do TSUE z prośbą o wykładnię.

Pod koniec listopada 2025 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał przełomowe orzeczenie, zgodnie z którym nasz kraj został zobowiązany do transkrypcji takich małżeństw. Teraz NSA może wrócić do sprawy i wydać własne orzeczenie. Eksperci spodziewają się, że wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego będzie zgodny z orzeczeniem TSUE. Ogłoszenie może jeszcze zostać przesunięte, ale maksymalnie do początku kwietnia.

Transkrypcja małżeństw par LGBT zawartych za granicą w Polsce. Zapadnie mocny wyrok?

Polska podjęła już pierwsze decyzje w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W połowie stycznia 2026 r. Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że trwają prace nad projektem rozporządzenia, które zmieni wzory dokumentów wydawanych z rejestru stanu cywilnego, tak aby umożliwić praktyczne wdrożenie wyroku. Zamiast określeń „kobieta” i „mężczyzna” będą neutralne płciowo nazwy rubryk: „Pierwszy” i „Drugi małżonek”.

Analogicznie zaktualizowana zostanie sekcja danych rodziców np. ojciec lub matka danego małżonka. Dostosowana ma zostać również sekcja dotycząca nazwisk małżonków w odpisach zupełnych i skróconych aktów małżeństwa oraz w zaświadczeniach. Ministerstwo Cyfryzacji podkreśliło, że wyrok TSUE nie oznacza, że Polska musi wprowadzić małżeństwa jednopłciowe, tylko nie może odmówić tych legalnie zawartych w innych krajach UE.

Czytaj też:

Nie będzie „kobiety” i „mężczyzny” w odpisie aktu małżeństwa. Gmina zapowiedziała protestCzytaj też:

Prezydent pod presją. Polacy w sondażu o głośnej ustawie wyrazili się jasno