Raport ujawnia szokujące dane. Aż 90 proc. dzieci rodzi się przedwcześnie

Nowy raport Lekarzy bez Granic pokazuje skalę kryzysu niedożywienia w Strefie Gazy i jego dramatyczny wpływ na najbardziej wrażliwe grupy: kobiety w ciąży, noworodki i niemowlęta do 6. miesiąca życia. Organizacja podkreśla, że nawet po ogłoszeniu zawieszenia broni sytuacja wciąż pozostaje bardzo poważna i konieczne jest natychmiastowe umożliwienie dostaw pomocy humanitarnej.

Lekarze bez Granic. Szokujący raport ze Strefy Gazy

W okresie od końca 2024 do początku 2026 roku lekarze odnotowali wzrost liczby wcześniaków, większą śmiertelność noworodków oraz częstsze poronienia wśród kobiet niedożywionych w ciąży. Zauważono również coraz więcej przypadków przerwania leczenia u dzieci z niedożywieniem. Aż 90 proc. dzieci matek niedożywionych urodziło się przedwcześnie, a 84 proc. miało niską masę urodzeniową. Śmiertelność była w tej grupie dwukrotnie wyższa niż u dzieci matek bez niedożywienia.

W innych programach medycznych sytuacja również wyglądała dramatycznie — spośród 513 niemowląt poniżej 6. miesiąca życia objętych leczeniem, aż 91 proc. było zagrożonych zaburzeniami wzrostu i rozwoju. Znaczna część dzieci nie ukończyła terapii z powodu braku bezpieczeństwa i przymusowych przesiedleń.

Według Lekarzy bez Granic te zjawiska są konsekwencją ograniczeń w dostawach pomocy, zniszczeń infrastruktury cywilnej i trwającej blokady. Organizacja zwraca uwagę, że brak bezpieczeństwa, przesiedlenia oraz utrudniony dostęp do żywności i opieki medycznej doprowadziły do dramatycznego pogorszenia sytuacji zdrowotnej. Wzywa też do pełnego otwarcia dostępu dla pomocy humanitarnej.

– Izraelskie ograniczenia dotyczące przewożenia żywności, militaryzacja korytarzy humanitarnych i punktów dystrybucji oraz ataki na kluczową infrastrukturę Strefy Gazy stworzyły sytuację, w której głodzenie jest celowo wykorzystywane jako środek kontroli nad ludnością – mówi José Mas, szef jednostki ratunkowej w Lekarzach bez Granic.

– Chociaż tak zwane zawieszenie broni przyniosło pewną stabilizację sytuacji, jest ona nadal niezwykle krucha. Nasze zespoły wciąż przyjmują nowych pacjentów cierpiących na niedożywienie, ponieważ mieszkańcy Strefy Gazy są zmuszeni znosić celowo stworzone, niegodne warunki życia oraz brak dostępu do pomocy, dochodów i podstawowych zasobów – dodaje.

Organizacja przypomina, że przed wojną przypadki niedożywienia były rzadkie. Sytuacja zmieniła się gwałtownie w 2024 roku, gdy zaczęto notować pierwsze przypadki ostrego niedożywienia u dzieci.

– Kryzys niedożywienia w Strefie Gazy jest wywołany działaniem człowieka. Przed wojną niedożywienie w Gazie niemal nie istniało. Od 2,5 roku systematyczna blokada dostaw pomocy humanitarnej i towarów handlowych, w połączeniu z brakiem bezpieczeństwa, poważnie ograniczyły dostęp do żywności i czystej wody – mówi Merce Rocaspana, pracowniczka medyczna Lekarzy bez Granic na oddziale ratunkowym.

– Placówki służby zdrowia zostały zmuszone do zawieszenia działalności, a warunki życia uległy znacznemu pogorszeniu. W rezultacie grupy osób znajdujące się w trudnej sytuacji są narażone na zwiększone ryzyko niedożywienia – tłumaczy.

