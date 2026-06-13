Zwłoki przy drodze. Policja zatrzymała ws. młodego mężczyznę

Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach (na Podkarpaciu) informowali, że w nocy z 12 na 13 czerwca (z piątku na sobotę), w rejonie m. Młynki, ujawniono zwłoki 75-latka. Znajdowały się przy jednej z dróg krajowych – podawała Polska Agencja Prasowa. „Funkcjonariusze prowadzą intensywne czynności, mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności tej sprawy” – wskazywały służby.

Mundurowi wkrótce rozpoczęli poszukiwania młodego mężczyzny, który – według ich podejrzeń – miałby pomóc rozwiązać sprawę tajemniczego zgonu seniora. W tym celu KPP zwróciła się do internautów, prosząc ich, by zgłaszali się na komendę, jeśli wiedzą, gdzie znajduje się młodzieniec. By ułatwić im ustalenie jego tożsamości, ujawnili, że mógł być ubrany w ciemnozieloną bluzę z kapturem, czarną skórzaną kurtkę, czarne buty i ciemną czapkę z daszkiem. Miał też skarpetki w charakterystyczny wzór – liście marihuany (będące częścią kwiatostanu konopi indyjskich, z których przygotowuje się popularny narkotyk)

Po południu policja poinformowała, że mężczyzna został zatrzymany.

Pomorze. Tragedia w miejscowości Młynki. Do sprawy wkroczyła prokuratora

Mundurowi opublikowali na Facebooku krótkie oświadczenie. Czynności prowadzone były na terenie stolicy Pomorza.

„Poszukiwany w związku z prowadzonym postępowaniem został zatrzymany przez policjantów na terenie Gdańska. Dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowały się w jego rozpowszechnianie komunikatu oraz przekazywały informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu mężczyzny” – zwrócili się do użytkowników sieci.

Śledztwo w sprawie ujawnienia zwłok 75-latka będzie kontynuowane. „Dalsze czynności w sprawie prowadzone są przez policjantów pod nadzorem prokuratora” – wskazali w poście funkcjonariusze.

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