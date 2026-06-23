Wędkarz złowił gigantyczną rybę. Była dłuższa niż ludzka noga

Matthew Hammer to zapalony wędkarz. W maju tego roku wybrał się z towarzyszem nad Lake Superior, gdzie złowił ogromną palię jeziorową (Salvelinus namaycush).

Taką miała długość.

Ogromna ryba chwyciła za haczyk! DNR potwierdził oficjalnie nowy rekord

Pasjonat wędkarstwa zaburzył haczyk w zbiorniku wodnym na terenie stanu Minnesota. Nie trzeba było długo czekać, by jedna z ryb skusiła się na przynętę.

Okazało się, że mierzyła aż 44 cale (czyli około 100 centymetrów – co oznacza, że była znacznie dłuższa od nogi człowieka rozumnego (Homo sapiens).

O rekordzie, który został oficjalnie potwierdzony przez Departament Zasobów Naturalnych, napisał zagraniczny kwartalnik „Outdoor Life”.

USA. Posypały się rekordy! Wszystkie w stanie Michigan

W 2025 roku wędkarzom sprzyjała dobra passa – udało im się ustanowić wiele nowych rekordów. Kilka z nich robi wrażenie – chodzi bowiem o ryby, które były zdecydowanie większe niż palia, która złowiona została w maju przez Hammera.

Oto kilka z nich:

czerwiec – karp (Cyprinus carpio), długość 42,50 cali (107,95 cm), staw Ninth Street Pond, hrabstwo Alpena, północno-wschodni region Michigan.

sierpień – sum płaskogłowy (Pylodictis olivaris), długość 47,80 cali (121,41 cm), rzeka Saint Joseph, hrabstwo Berrien, południowo-zachodni region Michigan.

wrzesień – szczupak amerykański (Esox masquinongy), długość 54 cale (137,16 cm), jezioro St Clair, hrabstwo Wayne, południowo-wschodni region Michigan.

maj – szczupak pospolity (Esox lucius), długość 48 cali (121,92 cm), Jezioro Michigan, hrabstwo Delta, północny region Michigan. luty – sieja amerykańska (Coregonus clupeaformis), długość 28 cali (71,12 cm), Jezioro Górne w pobliżu hrabstwa Baraga, północny region Michigan. maj – bass słoneczny (Lepomis sp), długość 12,50 cali (31,75 cm), jezioro Sand Lake, hrabstwo Clare, środkowy region Michigan.

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