Nauczyciele tracą kluczowy przywilej. Wiceszef MEN rozwiewa wątpliwości

Posłanka PO Gabriela Lenartowicz w marcu skierowała do MEN interpelację ws. wcześniejszej emerytury dla nauczycieli, którzy spełnili ustawowe wymagania, a możliwością skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia. Chodziło o to, czy dyrektor mógł udzielić urlopu dla poratowania zdrowia nauczycielowi, który złożył wniosek o jego udzielenie przed wejściem w życie nowych przepisów, które obowiązują od 1 września 2024 r.

Kolejne pytania dotyczyły jeśli do tego doszło to czy włodarz szkoły naruszył przepisy Karty Nauczyciela i czy grozą mu za to konsekwencje służbowe; kto może decydować o tym, czy nauczyciel nabył prawo do wcześniejszej emerytury w kontekście udzielania urlopu dla poratowania zdrowia oraz, czy Ministerstwo Edukacji Narodowej prowadzi prace w celu uregulowane powyższych wątpliwości.

Urlop dla poratowania zdrowia i emerytury. MEN odpowiada na interpelację

Odpowiedzi w tej sprawie udzielił na początku kwietnia wiceszef MEN Henryk Kiepura. Podkreślił, że kwestie dotyczące urlopu dla poratowania zdrowia nauczycieli regulują inne przepisy niż te o przejściu nauczyciela na emeryturę po rozwiązaniu przez niego stosunku pracy, bez względu na wiek. Podkreślono, że „ograniczenie możliwości skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia lub czasu jego trwania nie jest związane z rodzajem emerytury, z jakiej może skorzystać nauczyciel”.

Dalej podkreślono, że to na dyrektorze szkoły spoczywa obowiązek sprawdzenia, czy nauczyciel spełnia warunki formalne do uzyskania prawa do urlopu dla poratowania zdrowia. Ewentualne spory w tym zakresie rozstrzygają sądy pracy, a nie resort edukacji. W odpowiedzi na interpelację podsumowano, że w związku z wyjaśnieniami MEN nie widzi potrzeby zmian w przepisach.

80 tys. nauczycieli straci ważny przywilej. ZNP o „dyskryminacyjnym” pomyśle MEN

Cytowana przez dziennik.pl wiceszefowa ZNP Urszula Woźniak alarmowała, że w związku z ustawą „w przyszłym roku 80 tys. nauczycieli straci uprawnienie do urlopu dla poratowania zdrowia”. Zdaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego pomysł jest „dyskryminacyjny”. Szef Wolnego Związku Zawodowego „Forum – Oświata” w rozmowie z Portalem Samorządowym zapowiedział, że związkowcy będą się domagali od MEN zniesienia przesłanki. Na razie nie ma w tej sprawie przełomu.

