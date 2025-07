Reforma MEN. „Pierwsze jaskółki” już od najbliższego roku szkolnego

MEN ogłosiło założenia reformy edukacji, która zacznie wchodzić w życie od 2026 roku. Zmiany będą wprowadzane stopniowo i przygotowywane z udziałem ekspertów, nauczycieli, uczniów i rodziców. Resort podkreślił, że „pierwsze jaskółki pojawią się już we wrześniu 2025 w postaci dwóch nowych przedmiotów: edukacji zdrowotnej i obywatelskiej”.

W październiku 2025 r. projekt podstaw programowych wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w szkole podstawowej zostanie skierowany do konsultacji publicznych i uzgodnień. Miesiąc później wystartuje rekrutacja ekspertów do zespołów podstaw programowych dla szkół ponadpodstawowych. W 2025 r. zmieni się też podstawa programowa wychowania fizycznego.

Nowa podstawa programowa, przedmioty i podręczniki

W styczniu 2026 r. będzie miał miejsce początek konsultacji i rozmów z nauczycielami o zmianach w podstawach programowych dla szkół ponad podstawowych. We wrześniu 2026 r. zaczną obowiązywać w przedszkolach i w pierwszej i czwartej klasie szkoły podstawowej nowe podstawy programowe. Uczniowie tych klas będą się też uczyć z nowych podręczników. Fakultatywnie będzie obowiązywał tydzień projektowy w szkołach.

W 2027 r. wejdzie w życie nowa podstawa programowa dla uczniów klas pierwszych szkół ponadpodstawowych – liceów, techników i szkół branżowych I stopnia. We wrześniu 2029 r. nastąpi publikacja informatorów o egzaminach: ósmoklasisty i maturalnym. Tydzień projektowy będzie już w każdej szkole obligatoryjnie.

MEN o powodach reformy edukacji. „Polska szkoła w poważnym kryzysie”

W 2031 r. będą nowe egzaminy ósmoklasisty i maturalne dla absolwentów liceów ogólnokształcących. Z kolei 2032 r. to nowy egzamin maturalny dla absolwentów techników. MEN zaznaczyło, że reforma edukacji jest potrzebna, bo wyniki międzynarodowych badań wskazują, że w ostatnich latach polska szkoła znalazła się w poważnym kryzysie.

Dodatkowo 57 proc. uczniów czwartych klas szkół podstawowych odczuwa umiarkowane lub niskie poczucie przynależności do szkoły. To czwarte miejsce od końca na 57 badanych krajów. Jednocześnie 58 proc. 15-latków twierdzi, że szkoła niewiele zrobiła, by przygotować ich do dorosłego życia. Polscy uczniowie zajęli 69. miejsce na 76 krajów.

Ministerstwo Edukacji Narodowej o „zauważalnych spadkach”

Zauważalne są też spadki wyników w porównaniu do poprzednich lat jeśli chodzi o umiejętności matematyczne, rozumienie czytanego tekstu i rozumowanie w naukach przyrodniczych. W tym wypadku polscy uczniowie utrzymują jednak wysoką pozycję wśród rówieśników z innych krajów.

Dodatkowo 73 proc. nauczycieli języka polskiego uczniów klas czwartych szkoły podstawowej ma niski lub umiarkowany poziom satysfakcji ze swojej pracy. Polska jest też na przedostatnim miejscu wśród 58 krajów pod względem satysfakcji zawodowej nauczycieli matematyki i na ostatnim miejscu pod względem satysfakcji zawodowej nauczycieli przyrody.

Czytaj też:

Świadectwa z błędami, MEN reaguje. Ważny komunikat dla uczniówCzytaj też:

Nowacka reaguje na wyniki matur. „Mogło być trochę lepiej”