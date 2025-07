Świadectwa z błędami, MEN reaguje. Ważny komunikat dla uczniów

Kilka dni temu Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało komunikat w sprawie świadectw ukończenia szkoły. „W związku z docierającymi do Ministerstwa Edukacji Narodowej sygnałami o możliwych błędnie wydanych świadectwach ukończenia szkoły na blankietach niezabezpieczonych przez fałszerstwem oraz z nieaktualnym symbolem, przypominamy, że w roku szkolnym 2024/2025 szkoły podstawowe i ponadpodstawowe są zobowiązane wydawać świadectwa ukończenia szkoły według wzorów określonych w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 7 czerwca 2023 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków” – czytamy.

Jak podano, w przypadku, gdy szkoła wydała świadectwo na blankiecie, który nie jest zabezpieczony przed fałszerstwem, albo użyła nieaktualnego wzoru świadectwa, powinna niezwłocznie wymienić dokument.

Świadectwa z błędami? Wiceszefowa MEN reaguje

Do sprawy odniosła się Katarzyna Lubnauer. – 3 czerwca, tuż przed końcem roku szkolnego, wysłaliśmy pismo do wszystkich kuratoriów, zwracając uwagę, że rozporządzenie dotyczące formuły świadectw jest niezmienione i jest z 2023 r., i obowiązuje – powiedziała na antenie TVP Info wiceszefowa MEN. – Wygląda na to, że w kilkunastu szkołach albo dyrektorzy, albo informatycy, którzy odpowiadali za to, żeby przygotować drukowanie świadectw, popełnili błąd. Natomiast, po pierwsze: to nie ma masowej skali – zapewniła polityk.

– Wydamy komunikat do szkół ponadpodstawowych, by nie odrzucały takich świadectw. Uczniowie po prostu wymienią dokumenty w swoich teczkach, gdy otrzymają prawidłowe świadectwa. Nie mamy doniesień, że ktokolwiek odrzuca takie świadectwa. Powinny być przyjmowane i są przyjmowane – zapowiedziała Katarzyna Lubnauer.

