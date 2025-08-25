Zmiany wyników egzaminów ósmoklasisty i matur. „Decyzje można liczyć w tysiącach”

Po wynikach matur i egzaminów ósmoklasisty tysiące uczniów wystąpiło o wgląd do egzaminów. Następnie do komisji w całej Polsce wpłynęły setki odwołań od wyników. Wglądy jeszcze trwają, ale Interia otrzymała od Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych dane o skali problemu. W OKE Jaworzno zapadło 248 decyzji o zmianie wyników, jeśli chodzi o egzamin ósmoklasisty i 607, jeśli chodzi o matury.

Dyrektor Robert Wanic wyjaśniał, że zmiany w ostatecznym wyniku dotyczyły najczęściej jednego lub dwóch punktów. Wynikały one m.in. z błędów technicznych egzaminatora, który nie zakodował odpowiedzi zdającego na karcie odpowiedzi. Były również błędy techniczne zdającego, który zapominał przenieść tych odpowiedzi. Zdarzyły się także „błędy merytoryczne egzaminatorów”, czy takie problemy jak niezgłoszenie przez zdającego przed egzaminem dysleksji lub dyskalkulii.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty i matur. OKE przekazało dane o zmianach

W Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu dokonano 155 zmian w arkuszach egzaminów maturalnych i 257 zmian, jeśli chodzi o arkusze maturalne. Przypomniano jednak, że zdający odwołują się od zadań, a nie arkuszy, więc „informacja o liczbie zmian w arkuszach nie oddaje rzeczywistej skali uwzględnionych odwołań”. W OKE Łomża zmiana wyniku egzaminu ósmoklasisty nastąpiła 54 razy, a maturalnego 150 razy.

W przypadku Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu „odsetek podniesień ze wszystkich przedmiotów maturalnych do liczby przeprowadzonych egzaminów wyniósł 0,32 proc”.. OKE w Łodzi i Krakowie podkreśliły, że „dane nie są jeszcze dostępne, a podsumowania mogą być przekazane jesienią”. Wglądy trwają również w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, przez co również nie przekazano informacji o tym, ile zapadło decyzji o zmianie liczby punktów.

Czytaj też:

Nowy trend wśród uczniów. Nauczyciele nie mają chwili wytchnieniaCzytaj też:

MEN zmienia zasady finansowania edukacji domowej. Czy to jej koniec?