Niezwykłe odkrycie naukowców. Te przedmioty mają 80 tys. lat

W czasopiśmie PLOS ONE opublikowano wyniki badań archeologicznych prowadzonych w Uzbekistanie. W północno-wschodniej części kraju, w Obi‑Rakhmat Grotto, naukowcy ujawnili różnorodne kamienne narzędzia, w tym cienki i szerokie „ostrza”. Część artefaktów była pominięta we wcześniejszych publikacjach – przedmioty były uszkodzone.

Groty strzał sprzed 80 000 lat. Odkrycie w Uzbekistanie

W ostatniej publikacji archeolodzy argumentują, że małe, trójkątne przedmioty pasują jedynie do trzonków strzał. Zdaniem współautora pracy, adiunkta z Uniwersytetu w Bordeaux, Huguesa Plissona, uszkodzenia artefaktów są charakterystyczna dla grotów strzał.

Jeżeli hipoteza badaczy się potwierdzi, to znalezione w Uzbekistanie przedmioty będą najstarszymi grotami strzał na świecie – ich wiek oszacowano na 80 tys. lat. Są starsze niż poprzedni rekordzista z Etiopii, którego wiek archeolodzy oznaczyli na 74 tys. lat.

– Same łuki i strzały nie zachowały się, dlatego należy spodziewać się pewnego sceptycyzmu ze strony kolegów – powiedział w rozmowie z Live Science współautor badania dyrektor syberyjskiego oddziału Instytutu Archeologii i Etnografii Rosyjskiej Akademii Nauk.

Odkrycie skomentował archeolog z Uniwersytetu w Connecticut, Christian Tryon, który nie brał udziału w projekcie.

– Jak zwykle, konsekwentnie nie doceniamy umiejętności naszych przodków – powiedział dla Live Science. – Skomplikowana wczesna broń i techniki łowieckie były bardziej rozpowszechnione geograficznie w wcześniejszym okresie niż sądzono – dodał.

Twórcy przedmiotów pozostają nieznani. Niejednoznaczne cechy szkieletu

Badacze nie mają pewności, kto stworzył narzędzia znalezione w Uzbekistanie. Podczas wykopalisk w 2003 roku na terenie Obi‑Rakhmat Grotto odkryto sześć zębów i 121 fragmentów czaszki dziecka w wieku 9-12 lat. Zdaniem archeologów zęby przypominały te posiadane przez neandertalczyków, ale cechy czaszki były niejednoznaczne.

