To był flagowy projekt MEN. Nauczyciele wskazują poważny problem

Instytut Badań Edukacyjnych opublikował wyniki raportu, który jest podsumowaniem zalet i wad, jakie przyniosły zmiany w zakresie prac domowych. Warto przypomnieć, jak obecnie wygląda pod względem sytuacja w szkołach: od kwietnia ubiegłego roku uczniowie klas pierwszych (I) i trzecich (III) nie mają zlecanych zadań pisemnych czy praktyczno-technicznych, natomiast starsze dzieci i młodzież mogą (ale nie muszą) usiąść nad nimi w wolnym czasie, jednak poprawność ich wykonania nie jest poddawana późniejszej ocenie przez belfra.

Jednym reforma MEN przypadła do gustu, a innym nie. Wprowadzeniu jej sprzeciwiał się przeważający procent przedstawicieli oświaty z całej Polski.

Półtora roku później IBE przeanalizował wpływ braku prac domowych na sytuację uczniów. Czy efekty, których spodziewał się resort Barbary Nowackiej zostały osiągnięte? – Celem zmiany było ograniczenie przeciążenia uczniów obowiązkami szkolnymi poza lekcjami oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z różnych środowisk – przypomina instytut.

Raport ws. prac domowych. Czy reforma MEN przyniosła oczekiwane rezultaty?

IBE wskazuje, że prace domowe „były często odrabiane przez rodziców lub korepetytorów, co wypaczało ich sens i pogłębiało nierówności edukacyjne”.

Zanim reforma weszła w życie, w mniejszych placówkach edukacyjnych nauczyciele klas I-III zadawali uczniom prace domowe codziennie. W szkołach, do których uczęszczało do 150 uczniów, robiło tak 42,8 procent belfrów. W takich, do których chodziło ponad 600 uczniów, prace domowe zlecało 32,9% nauczycieli.

Przed kwietniem 2024 roku większość przedstawicieli ciała pedagogicznego w czwartych (IV) i ósmych (VIII) klasach podstawówki zadawała prace domowe minimum raz na tydzień (szkoły publiczne – 65,5%, prywatne – 61,5%).

Według raportu IBE nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III) uważa, że zniesienie obowiązkowych prac domowych nie jest pozytywną zmianą. Tylko 2,8% belfrów jest zdania, że to był „zdecydowanie” dobry ruch ze strony MEN, gdy mowa o szkołach publicznych i nieco większy procent w szkołach niepublicznych – 3,9%. Około 9% uważa, że „raczej” była to dobra decyzja.

Największe problemy. Nauczyciele wskazali 3 obszary

Nauczyciele widzą największy problem w monitorowaniu postępów uczniów bez tradycyjnych zadań domowych. Trudności w tym zakresie wskazało 61,7% badanych. Kłopotliwe jest też dla nich planowanie przebiegu lekcji. W związku z nieobowiązkowymi pracami domowymi ma je 49,1% respondentów. Poza tym na pogorszoną współpracę i komunikację z uczniami narzeka dzisiaj 50,7% belfrów.

Czytaj też:

MEN pod ścianą? Nauczyciele grzmią, Tusk reaguje. „Będziemy rozliczać”Czytaj też:

CBA zatrzymało byłego wiceministra. Prokurator przedstawił mu poważne zarzuty