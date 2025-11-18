Więcej dni bez zajęć w szkole niż podczas ferii. Jest jeden haczyk

Po wolnym z okazji Święta Niepodległości uczniowie wyczekują kolejnego okresu, kiedy nie będą musieli iść do szkoły. Najbliższa taka okazała przydarzy się podczas zimowej przerwy świątecznej. Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2025/2026 opublikowanym przez MEN potrwa ona od 22 do 31 grudnia. Następnie jest 1 styczna Nowy Rok, który jest dniem ustawowo wolnym. Dalej jest 3-4 stycznia, kiedy wypada weekend. Następnie święto Trzech Króli 6 stycznia.

Taki rozkład kalendarza oznacza, że do szkoły będzie trzeba wrócić 2 i 5 stycznia. Jest jednak sposób na to, aby wolne było dłuższe i uczniowie zostali w domach lub spędzili czas w inny sposób, niż w murach szkoły. Chodzi o tzw. dni dyrektorskie. Zgodnie z rozporządzeniem MEN ws. organizacji roku szkolnego z 2017 r. dyrektor szkoły lub placówki może w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Najdłuższe wolne od zajęć w roku szkolnym oprócz wakacji. Dyrektorzy dostali od MEN przywilej

Jak czytamy w przepisach, dzieje się to zasięgnięciu opinii rady szkoły albo rady placówki, a gdy rada nie została powołana – rady pedagogicznej, a w przypadku szkół również rady rodziców i samorządu uczniowskiego. Limit wynosi osiem dni dla szkół podstawowych, 10 dni dla liceów oraz techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i centrów kształcenia zawodowego, a także cztery dni dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy.

Nauczyciele, uczniowie i rodzice o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych powinni zostać poinformowani do 30 września. Zazwyczaj włodarze szkół decydują się na skorzystanie z tego przywileju właśnie przy takich okazjach, aby wydłużyć sobie wolne. Jeśli się na to zdecydowali, wówczas uczniowie będą mogli liczyć na aż 18 dni wolnego, czyli więcej niż podczas ferii zimowych, kiedy będzie ich 16.

