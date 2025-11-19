Ferie zimowe w nowym wydaniu! MEN wprowadza zmiany dla uczniów

W tym roku szkolnym zimowa przerwa od nauki będzie wyglądała inaczej niż dotychczas. Ministerstwo Edukacji Narodowej podkreśla, że na modyfikacje zdecydowano się w odpowiedzi na wieloletnie postulaty rodziców oraz przedstawicieli samorządów.

Dotychczas ferie zimowe były rozłożone na cztery terminy, jednak od teraz będą podzielone jedynie na trzy. Sam czas trwania wypoczynku nie ulegnie zmianie – uczniowie nadal będą mieć do dyspozycji dwa tygodnie wolnego, tak jak w poprzednich latach.

Wiceszefowa MEN Katarzyna Lubnauer zapewniła, że nigdy nie był rozważany pomysł skrócenia zimowego wypoczynku dla uczniów. – Ferie mają być dwutygodniowe, były, będą i nic się tu nie zmienia – powiedziała polityczka KO.

Kiedy ferie zimowe 2026? MEN podało daty

Tak będą wypadały ferie według nowego podziału:

od 19 stycznia do 1 lutego 2026 – województwa: mazowieckie, podlaskie, pomorskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie

od 2 do 15 lutego 2026 – województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie i opolskie

od 16 lutego do 1 marca 2026 – województwa: lubelskie, podkarpackie, wielkopolskie i śląskie

Kiedy ferie zimowe 2026? Rodzice zaniepokojeni

Nowy harmonogram budzi jednak pewne obawy wśród części rodziców. Zwracają oni uwagę, że skupienie większej liczby uczniów na tych samych terminach może przełożyć się na wzmożony ruch w kurortach, a co za tym idzie – wyższe ceny noclegów i atrakcji turystycznych. Przedsiębiorcy również podkreślają, że decyzja MEN może mieć dla nich niekorzystne skutki.

– Do tej pory było tak, że te cztery tury nakładały się ze sobą. W niektóre miesiące, w niektóre tygodnie, było tylko 29 proc., a w niektóre, ponad 36 proc. dzieci na feriach, a teraz będzie bardziej równomiernie – tłumaczyła w rozmowie z Radiem Zet wiceszefowa MEN Katarzyna Lubnauer.

– Zmiana ma zlikwidować problem tzw. ferii na zakładkę, gdy jedne województwa kończyły przerwę, a inne ją zaczynały, co powodowało m.in. weekendowe spiętrzenie turystów i ogromne korki na drogach – dodawała na łamach Na Temat Ewelina Gorczyca, rzeczniczka MEN.

Ferie zimowe 2026/2027. MEN podało daty

MEN postanowiło również wyjść naprzeciw tym rodzicom, którzy chcą zaplanować zimowy urlop z dużym wyprzedzeniem i w związku z tym podano daty ferii zimowych w roku szkolnym 2026/2027:

18 stycznia – 31 stycznia 2027 – województwa: podlaskie, podkarpackie, opolskie, dolnośląskie, łódzkie, śląskie,

1 lutego – 14 lutego 2027 – województwa: pomorskie, mazowieckie, świętokrzyskie, lubelski

15 lutego – 28 lutego 2027 – województwa małopolskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie

