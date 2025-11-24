Pensje nauczycieli do korekty. Za rogiem spory zastrzyk gotówki

– Przygotowaliśmy korzystną poprawkę o wyrównaniu od 1 września br., którą przejęła od nas i zgłosiła posłanka Lewicy Dorota Olko. Taką samą poprawkę złożył poseł Koalicji Obywatelskiej Adam Krzemiński. Presja ma sens, bo poprawka ws. wyrównań wynagrodzeń od 1 września br. zyskała poparcie całej komisji! Natomiast na posiedzeniu komisji nie było ani oświatowej Solidarności ani oświatowego WZZ Forum – poinformowała Urszula Woźniak, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego po pierwszym czytaniu poselskiego projektu aktualizacji ustawy Karta Nauczyciela (druk nr 1945).

Szefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej Barbara Nowacka oceniła tę poprawkę krótko: „To dobra inicjatywa”.

Komisja popiera wsteczne wyrównania dla nauczycieli

Jak podaje glosnauczyciela.pl, parlamentarna Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży zarekomendowała wszystkim posłom przyjęcie projektu zmian w Karcie Nauczyciela dotyczącego zasad rozliczania godzin ponadwymiarowych – wraz z kluczowymi poprawkami.

Najważniejsza z nich zakłada wypłatę wyrównań za utracone wynagrodzenia od 1 września 2025 roku, czyli od momentu wejścia w życie niekorzystnych obecnie przepisów, do 1 stycznia 2026 roku, kiedy planowana nowelizacja ma zacząć obowiązywać. Takiego rozwiązania domagał się od miesięcy Związek Nauczycielstwa Polskiego.

W pierwotnej wersji ustawa miała obowiązywać dopiero od 2026 roku – bez rekompensat za jesienne miesiące 2025 r. Dopiero poprawka posła Adama Krzemińskiego (Koalicja Obywatelska) nadała jej retroaktywność. W uzasadnieniu zapisano: „Przepis ten będzie miał zastosowanie do ustalania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe przypadające do realizacji począwszy od dnia 1 września 2025 r. Wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe w okresie od 1 września 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. (…) będzie wypłacane do 6 lutego 2026 r”.

Minister edukacji Barbara Nowacka nie kryła satysfakcji i podkreśliła w serwisie X, że „poseł Adam Krzemiński na sejmowej komisji edukacji przedstawiając poselski projekt dotyczący rozliczania godzin ponadwymiarowych złożył autopoprawkę by rozliczane były godziny licząc od 1 września 2025. To dobra inicjatywa”.

Poprawki odrzucone. Co dalej?

Przypomnijmy: projekt zakłada, że pedagog będzie zachowywać prawo do wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe w każdej sytuacji, w której zajęcia nie odbyły się z powodów od niego niezależnych, przy jednoczesnej gotowości do ich przeprowadzenia.

Komisja odrzuciła pakiet poprawek posła Marcina Józefaciuka – zostały ocenione przez Biuro Legislacyjne jako nieprecyzyjne. Dotyczyły one między innymi doliczenia czasu oddawania krwi, udziału w kursach doskonalących czy egzaminach na kolejne stopnie awansu zawodowego. Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomniało, że wszystkie te kwestie regulują inne przepisy.

W drugim czytaniu projekt w imieniu komisji zaprezentuje posłanka Koalicji Obywatelskiej Elżbieta Gapińska.

„Drugie czytanie odbędzie się w czwartek na sali plenarnej. W piątek powinny zakończyć się prace w Sejmie. Potem Senat i ustawa trafi na biurko Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” – zapowiedział na Facebooku poseł Krzemiński.

Czytaj też:

Ekspert oświatowy uderzyła w MEN po „aferze”. „Nie mogą nam zamknąć ust”Czytaj też:

Szefowa MEN obrywa za decyzję ws. prac domowych. „Nie chce przyznać się do błędu”