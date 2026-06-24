MEN ma poważny problem. Rośnie frustracja nauczycieli. „To może ulec dalszemu pogorszeniu​”

Z „Ogólnopolskiego badania na temat ryzyka psychologicznego i stresu w zawodzie nauczyciela”, które zostało przeprowadzone przez ekspertki z Uniwersytetu Warszawskiego na zlecenie Związku Nauczycielstwa Polskiego, wynika, że tylko 18 proc. badanych deklaruje niski poziom obciążenia, a 60 proc. cierpi na takie dolegliwości jak bezsenność, przewlekłe bóle i wyczerpanie. Pedagodzy wskazują także, że największe źródło stresu stanowią dla nich nie interakcje z rodzicami czy uczniami, a czynniki systemowe, w tym m.in. niskie wynagrodzenia czy brak dostatecznej ochrony prawnej.

– Poziom stresu i frustracji jest dziś wysoki w wielu grupach zawodowych, nie jest to problem dotyczący wyłącznie nauczycieli. Ale w ich przypadku ma on jednak wyraźny wymiar systemowy. Wciąż funkcjonujemy bowiem w modelu szkoły sprzed ponad stu lat, podczas gdy świat – za sprawą internetu i nowych technologii – zmienił się diametralnie. Wielu nauczycieli dostrzega, że obecna formuła edukacji nie zawsze odpowiada potrzebom młodego pokolenia, co może rodzić frustrację i poczucie wykonywania misji, która traci na skuteczności – mówi w wywiadzie dla „Dziennika Gazety Prawnej” prof. Marek Konopczyński z Uniwersytetu w Białymstoku, pedagog, członek Kolegium Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

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Co ciekawe, z raportu wynika, że aż 72 proc. badanych nie potrafi jednoznacznie zadeklarować, że pozostanie w zawodzie. Co czwarty deklaruje z kolei, że podejmuje aktywne kroki, aby odejść z oświaty. – Jeśli system nie zostanie dostosowany do nowych realiów oraz potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli, konsekwencją będzie dalsze pogłębianie się frustracji wszystkich uczestników procesu edukacyjnego. Błędne jest przy tym założenie, że spadek liczby uczniów w wyniku niżu demograficznego automatycznie przełoży się na poprawę jakości edukacji – nie jest to jedyny ani oczywisty czynnik decydujący – mówi prof. Konopczyński.

– Trzeba pamiętać, że szkoła pełni również istotną funkcję socjalizacyjną: nie tylko przekazuje wiedzę, ale uczy relacji społecznych, współpracy i funkcjonowania w grupie. Powinna więc nie tylko kształcić, ale także tworzyć warunki, w których dzieci czują się dobrze i chcą do niej uczęszczać. Jeśli nie poprawimy warunków pracy nauczycieli i nie wprowadzimy racjonalnych zmian systemowych, sytuacja całej triady edukacyjnej – nauczycieli, uczniów i rodziców – nie tylko się nie poprawi, ale może ulec dalszemu pogorszeniu – prognozuje ekspert.

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