Wybory do PE 2024. Wyniki poznamy później niż zwykle. Co z sondażem exit poll?

Od 6 do 9 czerwca w państwach członkowskich Unii Europejskiej trwają wybory do Parlamentu Europejskiego. W Polsce głosowanie odbywa się w niedzielę 9 czerwca. Lokale wyborcze zostały otwarte o godzinie 7 a ważne głosy będzie można oddawać do godziny 21.

Nie we wszystkich krajach UE głosowanie zakończy się o tej samej porze. Do godziny 23 udział w wyborach będą mogli wziąć m.in. obywatele Włoch oraz niektórych terytoriów Francji m.in. Gujany Francuskiej.

Zgodnie z unijnym prawem, publikacja wyników wyborów do PE – zarówno cząstkowych, jak i oficjalnych jest możliwa dopiero po zakończeniu głosowania w ostatnim z państw.

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Kiedy będą wyniki?

Szefowa KBW Magdalena Pietrzak przekazała, że komisje wyborcze w małych obwodach, np. w szpitalach, zakładach pomocy społecznej czy zakładach karnych, gdzie głosuje często jedynie kilkunastu wyborców, nie będą mogły wywiesić protokołu na drzwiach przed godziną 23, nawet jeśli zdążą do tego czasu policzyć wszystkie głosy.

To jednak nie oznacza, że wcześniej nie poznamy sondażowych wyników exit poll. O godzinie 21 trzy największe telewizje – TVP, TVN oraz Polsat opublikują rezultaty badania przeprowadzonego przez pracownię Ipsos. W nocy mają zostać przedstawione wyniki late poll.

Swoje wyniki będą na bieżąco prezentować również służby prasowe Parlamentu Europejskiego. Około godziny 20:30 mamy poznać prognozę składu nowego Parlamentu Europejskiego, która będzie oparta na przedwyborczych sondażach i krajowych szacunkowych danych. Pierwsze wstępne wyniki z wybranych krajów i drugą, zaktualizowaną prognozę Parlament Europejski planuje zaprezentować około godz. 23.15-23.30.

