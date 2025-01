Oto dziewiąta planeta. NASA ogłasza przełomowe odkrycie

Odkrycie to, będące wynikiem badań zespołu pod kierownictwem astrofizyka Konstantina Batygina z Kalifornijskiego Instytutu Technologii, otwiera nowy rozdział w badaniach nad strukturą naszego kosmicznego sąsiedztwa.

Według naukowców, nowa planeta ma szacunkową masę od pięciu do dziesięciu razy większą niż Ziemia. Jej istnienie nie zostało jeszcze bezpośrednio potwierdzone wizualnie, ponieważ znajduje się w tak dużej odległości od Słońca, że jej odbicie światła jest zbyt słabe, aby mogły je uchwycić istniejące teleskopy.

Dowody na istnienie nowej planety

Odkrycie nowej planety opiera się na dokładnej analizie anomalii w ruchu orbit obiektów transneptunowych (TNO), czyli małych, lodowych ciał znajdujących się na obrzeżach Układu Słonecznego. Obserwacje tych obiektów wykazały dziwne zaburzenia w ich trajektoriach, które nie mogą być wyjaśnione działaniem znanych planet. Według zespołu Batygina jedynym logicznym wyjaśnieniem tych anomalii jest oddziaływanie grawitacyjne masywnej, dotychczas nieznanej planety.

Pomimo tego, że jej obecność jest potwierdzana przez dowody pośrednie, nowa planeta pozostaje poza zasięgiem istniejących teleskopów. Jest to spowodowane nie tylko jej ogromnym oddaleniem od Ziemi, ale także słabym odbijaniem światła słonecznego. Aby zobrazować to odległe ciało, NASA planuje opracowanie nowej generacji teleskopów, które będą zdolne do bardziej precyzyjnego śledzenia najciemniejszych i najbardziej odległych rejonów naszego Układu Słonecznego.

Jak definiujemy planetę?

Aby obiekt kosmiczny mógł być zaklasyfikowany jako planeta, musi spełniać trzy kluczowe kryteria ustanowione przez Międzynarodową Unię Astronomiczną (IAU):

Dominacja na orbicie. Planeta powinna być jedynym dużym ciałem na swojej orbicie i nie może dzielić jej z innymi obiektami o zbliżonej masie.

Kulisty kształt. Obiekt musi mieć wystarczającą masę, aby dzięki grawitacji przyjąć kształt sferyczny.

Silne pole grawitacyjne. Planeta musi mieć wystarczająco mocne oddziaływanie grawitacyjne, które wpływa na ruch pobliskich ciał.

Co dalej?

NASA planuje rozwinięcie nowych technologii, które umożliwią obserwacje tak odległych obiektów. Dzięki temu naukowcy mają nadzieję nie tylko potwierdzić istnienie tej planety, ale także dowiedzieć się więcej o jej właściwościach, takich jak skład, atmosfera oraz potencjalne księżyce.

