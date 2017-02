Doradca prezydenta Andrzeja Dudy skrytykowała słowa prezesa PiS. „To nadużycie”

Przypomnijmy, Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, przed kilkoma dniami na antenie radiowej Jedynki stwierdził, że polskie sądownictwo to „gigantyczny skandal” i „wielka zgnilizna”. Narrację taką odrzuciła dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, socjolog i doradca prezydenta Andrzeja Dudy. – Jako socjolog jestem głęboko przekonana, że mówienie o sądach jako „gigantycznym skandalu” to nadużycie – podkreśliła. Dodała, że po odrzuceniu takiego języka można rozmawiać o problemie. - Jeśli nie będziemy likwidować całej grupy zawodowej, jako moralnie niekompetentnej, to będzie nam łatwiej rozmawiać o tym, co trzeba zmienić – wskazała.

Socjolog wyraziła przekonanie, że reforma sądownictwa jest konieczna, a w projekcie PiS „jest kilka wartych uwagi propozycji”. Jej zadaniem, „nie tak jak powinno” dzieje się m.in. w sądach dyscyplinarnych.

Z pomysłami forsowanymi przez PiS nie zgodził się Marcin Kierwiński z Platformy Obywatelskiej, który wskazał, że „sędziowie powinni być niezależni i niezawiśli”, a „władza ustawodawcza nie powinna mieć wpływu na władzę sądowniczą”. Także zdaniem Tomasza Rzymkowskiego z Kukiz’15 zmiany w sądownictwie, które proponuje PiS, to „skandal” i „próba upolitycznienia, a nawet upartyjnienia sądów”. W obronie pomysłu reformy stanął poseł Jacek Sasin z Prawa i Sprawiedliwości, który wskazał, że zdaniem społeczeństwa „dochodzenie sprawiedliwości przed sądami jest fikcją”.

Więcej o planowanej reformie sądownictwa można przeczytać w najnowszym wydaniu tygodnika „Wprost”, które na rynku okaże się 13 lutego, a w formie cyfrowej będzie dostępne od godziny 20.00 12 lutego.