Wyciekł wewnętrzny sondaż dla PiS. „Fakt” ujawnia wyniki nietypowego badania

Dziennik dotarł do badania, które zostało wykonane przez „jedną z prestiżowych sondażowni” (w tekście nie pada informacja, którą) między 14 a 16 czerwca. Co ciekawe, z ustaleń „Faktu” wynika, że już samo pytanie było nietypowe: nie zapytano o standardowe preferencje partyjne. Zamiast tego reprezentatywną grupę 1000 Polaków zapytano o to, jaki byłby wynik wyborów, gdyby Platforma Obywatelska razem z Nowoczesną wystawiły wspólne listy w wyborach do parlamentu.

Z badania wynika, że połączone siły PO i.N pozwoliłyby opozycji wygrać wybory. Co więcej, Prawo i Sprawiedliwość w tym badaniu, nawet w koalicji z Kukiz'15, po raz pierwszy od dawna nie miałoby większości w Sejmie. Oprócz tych trzech partii (przyjmując wspólne listy PO i.N – red.) do parlamentu weszłyby także Kukiz'15, Sojusz Lewicy Demokratycznej i Polskie Stronnictwo Ludowe. I to właśnie za sprawą wyników SLD i PSL obecnie rządząca partia w tym badaniu traci władzę.

„Fakt” wskazuje, że opozycja przy takim rozkładzie głosów mogłyby stworzyć koalicję skierowaną przeciwko PiS, mając 244 mandaty. Tymczasem zgodnie z wynikami sondażu klub PiS (a dokładniej cała Zjednoczona Prawica, a więc także Polska Razem i Solidarna Polska) liczyłby tylko 172 posłów. Sondaż pojawił się na dzień przed zaplanowanym na 1 lipca kongresem Prawa i Sprawiedliwości, który ma wytyczyć dalszą drogę partii na kolejne dwa lata rządów.

Inne sondaże

Niedawno, 27 czerwca, „Rzeczpospolita” opublikowała sondaż IBRiS, z którego wynikało, że wybory wygrałoby Prawo i Sprawiedliwość, ale nie uzyskałoby większości pozwalającej na samodzielne rządy. Sondaż nie zakładał scenariusza z połączonymi listami PO i Nowoczesnej, a PiS uzyskało w nim 34 proc. PO wskazało 23 proc. ankietowanych, Kukiz'15 – 10 proc, Nowoczesną – 6 proc, SLD – 7 proc., a PSL – 5 proc.

Z kolei sondaż IPSOS dla Oko.press z 23 czerwca dawał PiS poparcie na poziomie 41 proc., co było najlepszym wynikiem od dnia założenia portalu i przeprowadzania podobnych badań (a także wyższym wynikiem niż ten uzyskany przez PiS w wyborach w 2015 roku). W tamtym badaniu 26 proc. poparcia uzyskała PO, 12 proc. – Kukiz'15, a 7 proc. – Nowoczesna. Inne partie znalazły się pod progiem wyborczym.