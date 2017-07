Donald Tusk rozważa stworzenie nowej partii?

Według ustaleń dziennika, w kuluarach wzrasta przekonanie, że Platforma Obywatelska nie ma wystarczającej siły, by walczyć z Prawem i Sprawiedliwością o zwycięstwo wyborcze w 2019 roku. Kolejne pomysły lidera formacji Grzegorza Schetyny wzmacniają poczucie części działaczy, że nie jest on w stanie poprowadzić partii do władzy. Jednym z przykładów takiego działania jest wiązanie wyborów samorządowych w kwestią przyjmowania uchodźców, co krytycy uznają za niezrozumiałe.

Za wzmocnienie idei utworzenia alternatywnej dla Platformy Obywatelskiej partii autorzy tekstu uznali słowa przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska, który stwierdził po wizycie Donalda Trumpa w Warszawie, że opozycja „trochę się pogubiła”. – To czytelny sygnał, że Tusk dystansuje się od Platformy – stwierdził informator „Rzeczpospolitej” z PO. Była premier Ewa Kopacz w rozmowie z dziennikiem otwarcie stwierdziła, że Tusk potrafi zmobilizować elektorat, a „narzędzie, jakim jest PO, zrobiło się nieskuteczne”. – Trzeba budować coś nowego – dodała.

Potencjalnie nowa formacja nie posiada struktur i największym jej problemem może być ich stworzenie, stąd na łamach „Rzeczpospolitej” rozważano możliwości skupiania jej wokół komitetu obywatelskiego z trzema byłymi prezydentami, Władysława Frasyniuka lub Unii Europejskich Demokratów (wyrzuconych z Platformy Obywatelskiej Stefana Niesiołowskiego, Jacka Protasiewicza, Michała Kamińskiego i Stanisława Huskowskiego – red.).