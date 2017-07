Najnowszy sondaż: PiS zdecydowanie pokonuje koalicję PO i Nowoczesnej

Sondaż przeprowadzony na panelu Ariadna na zlecenie „Dziennika Gazety Prawnej” zakłada stworzenie wspólnego komitetu wyborczego przez Platformę Obywatelską i Nowoczesną. Siła taka mogłaby liczyć na głosy 28,7 proc. respondentów, podczas gdy Prawo i Sprawiedliwość zebrałoby głosy 37 proc. ankietowanych.

To samo badanie daje miejsca w Sejmie jeszcze dwóm ugrupowaniom przy założeniu, że PO i Nowoczesna wystartowałyby razem. Są to: Kukiz’15 oraz Sojusz Lewicy Demokratycznej. Pierwsza z nich może liczyć na 9 proc. głosów, a druga 5,3 proc. głosów (próg wyborczy wynosi 5 proc. dla komitetów i 8 proc. dla koalicji – red.). Polskie Stronnictwo Ludowe, które w obecnej kadencji ma reprezentację w Sejmie, w przeciwieństwie do SLD, notuje w sondażu 2,9 proc. poparcia.

Co ciekawe, sondaż został opublikowany tego samego dnia, co doniesienia „Rzeczpospolitej”, która ujawniła, że szef Rady Europejskiej Donald Tusk sonduje możliwość stworzenia nowej siły politycznej przed wyborami w 2019 roku ze względu na słabość Platformy Obywatelskiej, z której się wywodzi.