MSWiA ma „po cichu” wycofać się z projektu, który rozwścieczył Litwę i Ukrainę

Niedawno MSWiA zainaugurowało kampanię „Zaprojektuj z nami Polski Paszport 2018” mającą na celu wyłonienie motywów, które znajdą się w nowym dokumencie. Do wyboru jest 13 motywów, a ostatecznie 6 najpopularniejszych trafi do Polskiego Paszportu 2018. Można je wybierać na specjalnie stworzonej do tego stronie internetowej. Litewskie ministerstwo spraw zagranicznych na początku sierpnia wezwało do siebie zastępcę ambasadora Grzegorza Poznańskiego w celu złożenia wyjaśnień. Stało się tak za sprawą głosowania, w którym jednym z wyborów jest motyw wileńskiej Ostrej Bramy.

Z kolei w oddzielnej puli motywów, które mogą trafić do paszportów, znalazła się grafika z wizerunkiem Cmentarza Orląt Lwowskich. Z tej puli motywy będzie wybierał zespół powołany przez organizatorów konkursu. Jednak także ten motyw wywołał sprzeciw strony ukraińskiej, która domagała się wyjaśnień, dlaczego na polskim dokumencie ma znajdować się motyw z miejsca, znajdującego się poza granicami Polski.

1 września RMF FM poinformowało jednak, że MSWiA zamierza „po cichu” wycofać się z wprowadzenia tych dwóch motywów. Na razie w plebiscycie prowadzi motyw ze zdjęciem, na którym znajduje się Gabriel Narutowicz, prezydent w II RP, zamordowany przez Eligiusza Niewiadomskiego 16 grudnia 1922 roku w warszawskiej Zachęcie. Motyw zebrał 86790 głosów, a tuż za nim uplasowała się grafika przedstawiająca Kopiec Czynu Niepodległościowego (86715 głosów), a podium zamyka motyw Orzełka Legionowego (78923). Grafika z Ostrą Bramą w Wilnie jest na 4. miejscu, zebrała 73014 głosów (wszystkie głosy to stan na 1 września 2017 roku – red.).