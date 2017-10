Atak na biuro posłanki PiS. „Zrobię z wami wszystkimi porządek”

Posłanka wydała komunikat w sprawie ataku. Przypomniała w nim, że 19 października minęła siódma rocznica zabójstwa w łódzkiej siedzibie PiS działacza Marka Rosiaka. Z kolei w piątek do biura poselskiego Anny Sobeckiej, które mieści się w Toruniu, miał wtargnąć agresywny mężczyzna. Jak relacjonuje posłanka, wykrzykiwał „ja zrobię z wami wszystkimi porządek, ja zrobię w końcu z tym wszystkim porządek”. W wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał, jak twierdzi Sobecka, dzięki zachowaniu spokoju oraz niezwłocznej interwencji ochroniarza. Na miejsce szybko przyjechała też policja.

„ Szanowni Państwo, dzisiejszy atak na moje biuro poselskie jest dowodem na to, do czego może doprowadzić mowa nienawiści oraz nieustannie podsycana niechęć do obecnej władzy. Dlatego apeluję o spokój i rozwagę w dyskusjach społeczno-politycznych. Niech będą oparte na merytorycznych przesłankach, a nie podjudzaniu i szczuciu przeciwko sobie nawzajem. Głęboko wierzę, że gdy w publicznej dyskusji przestanie się bazować na najniższych odczuciach i emocjach nigdy więcej nie będziemy musieli przeżywać tragicznych wydarzeń sprzed siedmiu lat” – napisała w swoim oświadczeniu posłanka Prawa i Sprawiedliwości.