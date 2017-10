W tej wersji Donalda Tuska nie znaliśmy. „Polski Banderas”

Przez kilka lat urzędowania Donalda Tuska na stanowisku premiera Polski, a potem "prezydenta Europy" wszyscy zdążyli przyzwyczaić się do jego wizerunku. Widywaliśmy go w garniturach i na sportowo, nigdy jednak z zarostem, aż do minionego tygodnia. Fotografia, która wywołała niemałe poruszenie pochodzi z 2016 roku i została opublikowana w książce pióra córki szefa Rady Europejskiej. Jeden z internautów zamieścił ją na Twitterze, i tak się zaczęło...

Zdjęcie Tuska z brodą z rodzinnej wycieczki po Brukseli wywołało szereg komentarzy, na ogół przychylnych wobec byłego premiera.. „Polski Banderas” - komentuje z przymrużeniem oka jeden z twitterowiczów. „Powinien tak się nosić zdecydowanie” - dodaje inny. Nie zabrakło też innych porównanie - od Hugh Lauriego, grającego w popularnym serialu „Doktor House”.