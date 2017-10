Minister czy zwierzchnik policji? Cezary Żak w nowym „Uchu Prezesa”

„Gdy administracja państwowa, w wyniku drobnych zaniechań, zawodzi, należy ukarać winnego. Prezes staje przed niełatwym zadaniem znalezienia kozła ofiarnego. Zadanie jest tym trudniejsze, że Mariusz nie bardzo może mu w tym pomóc”... - czytamy w opisie 23. odcinka na Youtube. W wakacje kraj nawiedziły klęski żywiołowe i w walce z usuwaniem szkód zawiodły służby porządkowe. Decyzja, kogo zdymisjonować, jest bardzo trudna: czy za sytuację odpowiedzialny jest Mariusz, minister spraw wewnętrznych, czy zwierzchnik policji, w którego wcielił się Cezary Żak? Gdy na swoich barkach niesie się ciężar rządzenia krajem, ważny jest też odpoczynek. Prezesa odwiedza Joachim, zwany „Jo-jo”, zagrany przez Sławomira Orzechowskiego. Zaproponuje on ukochanemu przywódcy wspólny wyjazd na łono natury. Dokąd pojedzie Prezes? Kogo zwolni? Wszystkiego dowiemy się w 23. odcinku „Ucha Prezesa”

W TYM gabinecie TEGO prezesa

„Ucho Prezesa” to miniserial polityczny, stworzony przez Roberta Górskiego, lidera Kabaretu Moralnego Niepokoju. Sam Robert wciela się w nim w TEGO Prezesa, w TYM gabinecie, na TEJ ulicy. Jest tytułowym uchem, do którego każdy chce dotrzeć. Jest to serialowa kontynuacja „Posiedzenia rządu”, które Robert Górski pisywał od lat do programów kabaretowych. Z tym, że teraz bohater nie jest premierem - nie uczestniczy w posiedzeniach rządu, tylko siedzi za biurkiem i wydaje dyspozycje. Centrum dowodzenia światem mieści się właśnie w jego gabinecie, a nie w Radzie Ministrów, dlatego tam została przeniesiona akcja serialu.