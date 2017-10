„Fakt”: Doszło do tajnego spotkania Dudy z Kaczyńskim. Wiemy, co ustalono

Do spotkania miało dojść 22 października w niedzielę, czyli dwa dni po ostatnim oficjalnym spotkaniu prezesa PiS i prezydenta. Jarosław Kaczyński i Andrzej Duda spotkali się w jednym z prezydenckich ośrodków poza Warszawą.

Według informacji „Faktu”, prezydent Andrzej Duda podczas „tajnego” spotkania przekazał prezesowi Prawa i Sprawiedliwości Jarosławowi Kaczyńskiemu, że odrzuca kluczowe poprawki, które PiS chciał wprowadzić do ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. W rozmowie z dziennikiem rozmówca z Pałacu przekazał, że „prezydent nie zgodzi się na wybór dający rządzącym znaczną przewagę”.

W związku z tym, że brakuje porozumienia w temacie sądownictwa na linii prezydent Andrzej Duda - Prawo i Sprawiedliwość, dziennik „Fakt” informuje, że nie wiadomo, kiedy dojdzie do kolejnego spotkania. Najbardziej prawdopodobne według dziennikarzy „Faktu” jest to, że uchwalona zostanie na razie tylko ustawa o Sądzie Najwyższym.

Przypomnijmy, że w piątek 20 października odbyła się kolejna rozmowa prezesa PiS z prezydentem Andrzejem Dudą, której głównym tematem były przygotowane przez prezydenta ustawy o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa oraz zgłoszone do nich przez PiS poprawki. – Prezydent Andrzej Duda przedstawił na piśmie uwagi do poprawek przedstawionych przez PiS. Co do niektórych prezydent ma bardzo poważne zastrzeżenia, co do niektórych nie – komentował rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński podczas konferencji prasowej po spotkaniu Andrzeja Dudy z Jarosławem Kaczyńskim. Reprezentująca PiS Beata Mazurek oceniła, że spotkanie przebiegło w dobrej atmosferze i zapowiedziała, że w przyszłym tygodniu może dojść do kolejnego.