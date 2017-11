Sprzedaż alkoholu pod kontrolą gmin? Nowy pomysł posłów PiS

„Piwo jest najtańszym, najbardziej dostępnym i – niestety – wysoce akceptowalnym społecznie środkiem psychoaktywnym. Dlatego też, z uwagi na ograniczanie dostępności napojów alkoholowych, głównie wśród młodzieży, postuluje się aby wszystkie napoje alkoholowe były uwzględniane w limicie, który określałby maksymalne liczby zezwoleń” – czytamy.

Projekt zakłada, że rada gminy ustalałaby maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż wszystkich napojów alkoholowych. Limity byłyby określane dla napojów zawierających do 4,5 proc. alkoholu oraz piwa, dla napojów zawierających powyżej 4,5 proc. do 18 proc. alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz dla napojów zawierających powyżej 18 proc. alkoholu. Aktualna pozostałaby zasada, że limit określa się oddzielnie dla punktów sprzedaży napojów przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży.

W uzasadnieniu podkreślono, że „im łatwiejszy dostęp do alkoholu tym wzrasta ogólne spożycie w populacji, co w efekcie przekłada się na zwiększone problemy alkoholowe”. Dodano, że wielkość spożycia alkoholu w Polsce jest wyższa niż średnia wielkość spożycia alkoholu w krajach Unii Europejskiej. Wśród krajów europejskich, Polska jest w pierwszej piątce krajów o szacowanym największym wzroście spożycia. „57,9% zużywanego alkoholu, w przeliczeniu na 100 % alkoholu, Polacy spożywają właśnie w postaci piwa” – zauważono.