Ziobro przekazał fundacji ojca Rydzyka ponad 600 tys. złotych

Od lat pieniądze z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, są dzielone, by pomagać ofiarom przestępstw oraz ich rodzinom. Szefowa jednej z organizacji pozarządowych, która zajmuje się od wielu lat pomocą takim ofiarom informuje, że „w tym roku jest inaczej”. – Ci, którzy taką pomocą zajmują się od lat, nie dostają nic. Co więcej, w ogóle nie wiedzieliśmy o konkursie, choć codziennie sprawdzamy stronę Ministerstwa Sprawiedliwości i Biuletyn Informacji Publicznej. Zobaczyliśmy to dopiero w momencie, gdy dotacje były już rozdzielone. Warto ujawnić, kto je dostał – przyznaje w rozmowie z TOK FM. – Na tej liście są w dużej mierze organizacje, kojarzące się wprost – choćby z nazwy – z Kościołem, wiarą, chrześcijaństwem, religią – dodaje.

Rozdzielone pomiędzy organizacje 7 mln złotych należy wydać do grudnia. Na liście organizacji, które otrzymały środki, są nazwy 37 organizacji. TOK FM informuje, że właściwie jest to 36 organizacji, gdyż Fundacja Lux Veritatis ojca Rydzyka, ujęta jest dwukrotnie. W sumie otrzymała ona ponad 600 tysięcy złotych. 1,4 miliona złotych trafiło z kolei do Fundacji im. Św. Cyryla i Metodego.

Jak czytamy na stronie internetowej Fundacji Lux Veritatis, wspiera ona Kościół Katolicki w „głoszeniu Dobrej Nowiny”, w szczególności przez:

propagowanie zasad moralnych opartych na Dekalogu w środkach społecznej komunikacji,

krzewienie w społeczeństwie kultury polskiej związanej z chrześcijaństwem,

integrowanie środowisk naukowych, twórczych i dziennikarskich w duchu wartości chrześcijańskich.



Dziennikarze TOK FM podają, że na stronie internetowej ministerstwa nie znajduje się informacja, na co wydane zostaną pieniądze.