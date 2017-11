Protesty w całej Polsce przeciwko decyzjom Sejmu. „Wolne sądy, wolne wybory, wolna Polska”

W piątek w Sejmie odbyło się głosowanie nad odrzuceniem projektów ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Wniosek o odrzucenie przedstawionych przez prezydenta projektów ustaw o Sądzie Najwyższym oraz o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sadownictwa nie został przyjęty. Oznacza to, że ustawy zostały skierowane do dalszych prac w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Do dalszych prac skierowano również nowelizację kodeksu wyborczego.

Przeciwko decyzji posłów protestuje część obywateli. Manifestacje zostały zorganizowane z inicjatywy fundacji Akcja Demokracja. Największa demonstracja odbywa się w Warszawie przed Pałacem Prezydenckim. Wśród protestujących są także posłowie m.in. Borys Budka, Bogdan Borusewicz, Barbara Nowacka, Kamila Gasiuk-Pihowicz czy Paweł Pudłowski. Organizatorzy twierdzą, że demonstracje odbywają się w 123 miastach w Polsce m.in. w Krakowie, Poznaniu, Gliwicach, Częstochowie i za granicą m.in. w Londynie, Zagrzebiu. Kopenhadze oraz w Dublinie. Manifestanci skandują hasła "Wolne sądy, wolna Polska", "Trzy razy wolność".

Na manifestacjach próżno szukać partyjnych emblematów. Wielu protestujących ma ze sobą flagi Polski oraz Unii Europejskiej. W rozmowie z portalem Gazeta.pl jedna z uczestniczek protestu powiedziała, że przyszła, aby bronić demokracji i sprawiedliwości. – W telewizji ze zgrozą oglądam to, co się dzieje. – Kiedy patrzę na Stanisława Piotrowicza, prokuratora stanu wojennego, to mam wrażenie, że ta komuna wraca – dodała. Inna uczestniczka dodała, uczono ją, że prawo jest ostoją demokracji, a obecne władze próbują pisać je na nowo.